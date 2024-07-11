TÜİK verilerine göre Mayıs'ta işsizlik oranı yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşti - Son Dakika
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Ekonomi

TÜİK verilerine göre Mayıs'ta işsizlik oranı yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşti

TÜİK verilerine göre Mayıs\'ta işsizlik oranı yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Mayıs ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 8,4 olarak gerçekleşti. İşsiz sayısı bir önceki aya göre 27 bin kişi azalarak 3 milyon 11 bin kişi oldu. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,0 iken kadınlarda yüzde 11,0 olarak tahmin edildi. Ayrıca, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 50,0, işgücüne katılma oranı yüzde 54,5, genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 15,0 ve haftalık ortalama fiili çalışma süresi 43,9 saat olarak gerçekleşti.

11.07.2024 10:57
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TÜİK verilerine göre Mayıs'ta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşti.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 27 bin kişi azalarak 3 milyon 11 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,0 iken kadınlarda yüzde 11,0 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 50,0 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 273 bin kişi artarak 32 milyon 920 bin kişi, istihdam oranı ise 0,4 puan artarak yüzde 50,0 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 67,3 iken kadınlarda yüzde 33,0 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı yüzde 54,5 olarak gerçekleşti

İşgücü 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 245 bin kişi artarak 35 milyon 931 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puan artarak yüzde 54,5 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,4 iken kadınlarda yüzde 37,1 oldu.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 15,0 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 15,0 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 12,8, kadınlarda ise yüzde 19,3 olarak tahmin edildi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 43,9 saat oldu

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 0,3 saat azalarak 43,9 saat olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı yüzde 25,2 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 2,0 puan azalarak yüzde 25,2 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,4 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 17,1 olarak tahmin edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜİK verilerine göre Mayıs'ta işsizlik oranı yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşti - Son Dakika

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