TÜİK: Yerli turistin seyahat harcaması yüzde 100,4 arttı - Son Dakika
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TÜİK: Yerli turistin seyahat harcaması yüzde 100,4 arttı

22.07.2022 11:16
TÜİK: Yerli turistin seyahat harcaması yüzde 100,4 arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022'nin ilk çeyreğine ilişkin hanehalkı yurt içi turizm verilerini açıkladı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022'nin ilk çeyreğine ilişkin hanehalkı yurt içi turizm verilerini açıkladı. Ocak, şubat ve mart aylarında, yurt içinde ikamet eden 7 milyon 344 bin kişi seyahate çıktı. Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları yüzde 100,4 artarak 12 milyar 184 milyon 330 bin TL olarak gerçekleşti.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre; yurt içinde ikamet eden 7 milyon 344 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6,1 artarak 8 milyon 813 bin seyahat olarak gerçekleşti.

12 MİLYAR 184 BİN 330 TL HARCANDI

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları yüzde 100,4 artarak 12 milyar 184 milyon 330 bin TL olarak gerçekleşti. Bu harcamaların yüzde 94,5'ini 11 milyar 518 milyon 703 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 5,5'ini ise 665 milyon 626 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 1383 TL oldu. Harcama türlerinin toplam seyahat harcamaları içindeki dağılımında en fazla paya yüzde 33,7 ile ulaştırma, yüzde 29,8 ile yeme, içme ve yüzde 11,1 ile konaklama harcamaları sahip oldu. Bu harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise ulaştırma harcamalarında yüzde 125,4, yeme içme harcamalarında yüzde 109,8 ve konaklama harcamalarında ise yüzde 132,9'luk artış görüldü.


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Kaynak: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜİK: Yerli turistin seyahat harcaması yüzde 100,4 arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TÜİK: Yerli turistin seyahat harcaması yüzde 100,4 arttı - Son Dakika
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