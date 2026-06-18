TÜİOSB'de Altyapı Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
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TÜİOSB'de Altyapı Çalışmaları Tamamlandı

TÜİOSB\'de Altyapı Çalışmaları Tamamlandı
18.06.2026 16:05
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TÜİOSB'de üçüncü genişleme alanında arsa tahsisine başlandı, yatırımcılara taksit imkanı sunuluyor.

Türkiye'nin ilk yeşil doğan organize sanayi bölgesi olarak hayata geçirilen TÜİOSB'de altyapı çalışmalarının büyük bölümü tamamlanırken, 3'üncü genişleme alanında arsa tahsislerine başlandığı bildirildi. Orta ve yüksek teknolojiye sahip ihracatçı sektörlere yönelik planlanan yeni alanda yatırımcılara 24 aya varan taksit imkanı sunulacağı belirtildi.

TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan ile gerçekleştirdiği görüşmede organize sanayi bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Akyürek Balta, OSB sahasında bulunan 5 elektrik dağıtım merkezinin üretim ve test süreçlerinin tamamlandığını, bir elektrik firması tarafından gerçekleştirilen testlerin ardından merkezlerin üretime hazır hale geldiğini ifade etti.

Altyapı çalışmalarında önemli bir aşamaya gelindiğini belirten Akyürek Balta, gri su, atık su, içme suyu ve yağmur suyu hatlarında tamamlanma oranının yüzde 95'e ulaştığını, taş duvar imalatlarının ise yüzde 90 seviyesinde olduğunu kaydetti.

Katılımcı firmaların yatırımlarını sürdürdüğünü aktaran Gül Akyürek Balta, bugüne kadar 20 firmanın yapı ruhsatı aldığını, bunlardan 10'unun altyapı inşaatına başladığını, 6 firmanın ise fabrika inşaatlarını tamamladığını bildirdi.

Bakan Yardımcısı İnan'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek Akyürek Balta, yatırımcılardan gelen talepler doğrultusunda oluşturulan 3'üncü genişleme alanında arsa tahsislerinin başladığını, burada orta ve yüksek teknolojiye sahip ihracatçı sektörlere yer verileceğini ifade etti. Gül Akyürek Balta, yatırımcıların 24 aya varan taksit imkanlarının yanı sıra yatırım ve ihracat teşviklerinden de yararlanabileceğini vurguladı.

Görüşmenin sonunda Akyürek Balta, Bakan Yardımcısı İnan'a hattat Selman Yılmaz imzalı, İhlas, Felak ve Nas surelerinin yer aldığı hat sanatı eserini takdim etti. - MERSİN

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, İhracat, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜİOSB'de Altyapı Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika

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