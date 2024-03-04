Tüketici Fiyatları Şubatta Yüzde 4,53 Arttı

Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları şubatta bir önceki aya göre yüzde 4,53 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 67,07 yükseldi. TÜİK'in aylık enflasyon rakamları ilk defa ENAG'ın aylık enflasyon rakamlarının üzerine çıktı.

TÜİK, şubat ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi verilerini bugün yayınladı. Buna göre enflasyon, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,53 geçen aralık ayına göre yüzde 11,54 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,07 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 55,91 olarak gerçekleşti.