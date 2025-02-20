Tüketici güven endeksi, Ocak ayında 81 iken Şubat ayında yüzde 1,4 oranında artarak 82,1 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Ocak ayında 81 iken Şubat ayında yüzde 1,4 oranında artarak 82,1 oldu. - İSTANBUL
Son Dakika › Ekonomi › Tüketici Güven Endeksi Artış Gösterdi - Son Dakika
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