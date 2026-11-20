Tüketici güven endeksi kasımda yüzde 2,4 yükselerek 86,8 seviyesine çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TÜİK'in tüketici eğilim anketinden hesaplanan tüketici güven endeksi kasımda yüzde 2,4 artarak 86,8'e çıktı. Endeks ekim ayındaki 84,8'in üzerine yükselirken veri, TÜİK ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen anket sonuçlarına dayanıyor.
(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, kasım ayında tüketici güven endeksi 86,8 oldu.
TÜİK, kasım ayına ilişkin "Tüketici Güven Endeksi" verilerini açıkladı.
TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, ekim ayında 84,8 iken kasım ayında yüzde 2,4 oranında artarak 86,8 oldu.
Kaynak: ANKA
Sizin düşünceleriniz neler ?