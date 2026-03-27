Tüketici Güven Endeksi Mart'ta Düştü

27.03.2026 18:00
Michigan Üniversitesi'ne göre, Amerikalı tüketicilerin güven endeksi martta 53,3'e geriledi.

NEW ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, martta aşağı yönlü revizyonla 53,3 oldu.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı tüketici güven endeksinin mart ayına ilişkin nihai verilerini açıkladı.

Buna göre tüketici güven endeksi, martta 3,3 puan azalışla 53,3 oldu ve yılın en düşük seviyesini kaydetti.

Söz konusu veri aşağı yönlü revize edilirken, bu aya ait öncü veri 55,5 olarak açıklanmıştı.

Tüketici güven endeksi şubat ayında ise 56,6 olarak kaydedilmişti.

Amerikalıların finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi martta 0,8 puan azalarak 55,8'e geriledi.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi aynı dönemde 4,9 puan azalışla 51,7'ye düştü.

Kısa vadeli enflasyon beklentisi yükseldi

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, martta Nisan 2025'ten bu yana en yüksek puanda aylık artışını kaydetti ve yüzde 3,4'ten 3,8'e çıktı.

Uzun vadeli enflasyon beklentileri ise martta yüzde 3,3'ten 3,2'ye indi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, İran çatışması sonrasında hem artan benzin fiyatları hem de dalgalı finans piyasaları nedeniyle, özellikle orta ve yüksek gelirli tüketiciler ile hisse senedi varlığına sahip tüketicilerin güveninde büyük düşüşler yaşadığını belirtti.

Genel olarak, kısa vadeli ekonomik görünümün yüzde 14, gelecek bir yıl için beklenen kişisel finansal durumun ise yüzde 10 gerilediğine değinen Hsu, uzun vadeli beklentilerdeki azalışın ise sınırlı kaldığını ifade etti.

Hsu, "Bu eğilimler, tüketicilerin şu anda son dönemdeki olumsuz gelişmelerin gelecekte devam etmesini beklemediklerini gösteriyor. Ancak İran çatışması uzarsa veya yüksek enerji fiyatları genel enflasyona yansırsa bu görüşler değişebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

