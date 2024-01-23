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Tüketici Güven Endeksi Ocak Ayında Arttı - Son Dakika
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Tüketici Güven Endeksi Ocak Ayında Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak ayında tüketici güven endeksi aylık yüzde 3,9 artışla 80,4 oldu. TÜİK, yılın ilk ayına ilişkin tüketici güven endeksini bugün açıkladı. Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, aralık ayında 77,4 iken ocak ayında yüzde 3,9 oranında artışla 80,4 olarak gerçekleşti.

Tüketici Güven Endeksi Ocak Ayında Arttı
23.01.2024 - 10:40,  Güncelleme: 10:42
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak ayında tüketici güven endeksi aylık yüzde 3,9 artışla 80,4 oldu.

TÜİK, yılın ilk ayına ilişkin tüketici güven endeksini bugün açıkladı. Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, aralık ayında 77,4 iken ocak ayında yüzde 3,9 oranında artışla 80,4 olarak gerçekleşti.

Kaynak: ANKA
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Türkiye İstatistik Kurumu, Merkez Bankası, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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