Tüketici Güven Endeksi Temmuz'da Artış Gösterdi

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, temmuzda 97,2'ye yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Tüketici Güven Endeksi'ne ilişkin temmuz ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi temmuzda geçen aya kıyasla 2 puan artarak 97,2 değerine çıktı.

Bu dönemde endekse dair piyasa beklentisi, 95,9 değerini alması yönündeydi.

Tüketici Güven Endeksi'ne ilişkin haziran ayı verisi 93'ten 95,2 değerine yukarı yönlü revize edildi.

Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan Mevcut Durum Endeksi, temmuzda 1,5 puan azalışla 131,5'e geriledi.

Tüketicilerin gelir, iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin kısa vadeli değerlendirmelerini yansıtan Beklentiler Endeksi ise aynı dönemde 4,5 puan artarak 74,4'e çıktı. Ancak endeks, bu dönemde genellikle gelecek dönemde resesyona işaret eden 80 eşiğinin altında kaldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Conference Board Kıdemli Ekonomisti Stephanie Guichard, tüketici güveninin nisan ayındaki sert düşüşün ardından mayıs ayından bu yana istikrar kazandığını ancak hala geçen yılki yüksek seviyelerinin altında kalmaya devam ettiğini belirtti.

Guichard, temmuz ayında geleceğe ilişkin karamsarlığın bir miktar azaldığını ve genel güvende hafif bir iyileşme görüldüğünü kaydetti.