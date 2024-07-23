Tüketici Güven Endeksi Temmuzda Azaldı

Ekonomi

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici güven endeksinin temmuzda bir önceki aya göre yüzde 3,1 azalarak 75,9 seviyesine gerilediğini açıkladı.

TÜİK, Temmuz 2024 dönemine ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 3,1 oranında azalarak 75,9 oldu. Mevcut dönemde hanenin maddi durumunu gösteren endeks haziranda 75,9'e düştü. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi 60,4'e gerilerken; gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi ise 70,8'e düştü.