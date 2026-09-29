Tüketici güveni zayıfladı, Avro Bölgesi güven endeksi 0,5 puan düşüp 97,9'a indi - Son Dakika
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Tüketici güveni zayıfladı, Avro Bölgesi güven endeksi 0,5 puan düşüp 97,9'a indi

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AB Komisyonu'nun eylül anketinde Avro Bölgesi ekonomik güven endeksi 0,5 puan gerileyerek 97,9 puana indi. Tüketici güven endeksinin eksi 15,5'ten eksi 16,5'e düşmesi bu gerilemede etkili olurken piyasa beklentisi 99 puan idi.

Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi eylülde aylık bazda 0,5 puan düşüşle 97,9 puana indi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, eylül ayı iş ve tüketici anketi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, AB'de ekonomik güven endeksi eylülde aylık bazda 0,4 puan gerileyerek 97,9 puan oldu.

Avro Bölgesi'nde de endeks aynı dönemde 0,5 puanlık düşüşle 97,9 puana geriledi.

Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde eylülde endeksin 99 puan olması yönündeydi.

Endeksteki düşüş, özellikle tüketici güveninin zayıflamasından kaynaklandı.

Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi eylülde eksi 15,5'ten eksi 16,5'e, AB'de ise eksi 15'ten eksi 15,8'e geriledi.

Kaynak: AA
EkonomiEylülDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Tüketici güveni zayıfladı, Avro Bölgesi güven endeksi 0,5 puan düşüp 97,9'a indi - Son Dakika
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