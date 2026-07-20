Tüketici Hakem Heyetlerine 8,5 Milyar Lira Uyuşmazlık - Son Dakika
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Tüketici Hakem Heyetlerine 8,5 Milyar Lira Uyuşmazlık

20.07.2026 09:40
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2026'nın ilk yarısında 481 bin başvuru yapıldı, 455 bin 500'ü karara bağlandı. En fazla başvuru İstanbul'dan.

Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyetleri, yılın ilk altı ayında 8,5 milyar lira tutarındaki uyuşmazlığa ilişkin 481 bini aşkın başvuruyu değerlendirerek 455 bin 500 başvuruyu karara bağladı.

Ticaret Bakanlığınca oluşturulan tüketici hakem heyetleri, tüketiciler ile satıcı veya sağlayıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıklarda yargı dışı çözüm mercii olarak hizmet vermeyi sürdürüyor. Tüketici uyuşmazlıklarının adil, hızlı ve kolay şekilde çözüme kavuşturulmasını sağlayan hakem heyetleri, yargının iş yükünün azaltılmasına da katkı sunuyor. Bugüne kadar yaklaşık 19,5 milyon tüketici uyuşmazlığı, yargıya taşınmadan tüketici hakem heyetleri tarafından karara bağlandı

Tüketici hakem heyetlerine yılın ilk altı ayında 8,5 milyar lira tutarında uyuşmazlık için 481 bini aşkın başvuru yapıldı

2026 yılının ilk altı ayında tüketici hakem heyetlerine toplam 481 bin 613 başvuru yapıldı. Aynı dönemde hakem heyetleri tarafından 455 bin 500 başvuru karara bağlanırken, yapılan başvuruların toplam maddi değerinin yaklaşık 8,5 milyar lira olduğu bildirildi.

Tüketiciler, e-Devlet üzerinden sunulan elektronik başvuru yöntemini daha fazla tercih etti

Tüketiciler, e-Devlet'te yer alan Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) üzerinden tüketici hakem heyetlerine kolaylıkla başvuruda bulunabiliyor. 2026 yılının ilk altı ayında yapılan başvuruların yüzde 76,7'si e-Devlet üzerinden gerçekleştirilirken, elektronik başvuru yönteminin tüketiciler tarafından daha fazla tercih edildiği görüldü.

Tüketici hakem heyetlerine en fazla başvuru İstanbul'da yapıldı

2026 yılının ilk altı ayında tüketici hakem heyetlerine en fazla başvuru yapılan iller sırasıyla İstanbul'da 126 bin 319, Ankara'da 50 bin 353, İzmir'de 32 bin 507, Bursa'da 17 bin 399 ve Antalya'da 15 bin 893 olarak kaydedildi. Aynı dönemde en az başvurunun yapıldığı il ise 305 başvuruyla Ardahan oldu.

İl tüketici hakem heyetleri arasında en fazla başvuru 12 bin 700 başvuruyla İstanbul İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına yapılırken, ilçe tüketici hakem heyetleri arasında ilk sırada ise 8 bin 94 başvuruyla Ankara Çankaya İlçe Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı yer aldı.

Başvuruların büyük bölümü ayıplı mal ve ayıplı hizmet iddialarına ilişkin gerçekleşti

2026 yılının ilk altı ayında tüketici hakem heyetlerine yapılan başvuruların yaklaşık yüzde 35'ini ayıplı mal, yüzde 29'unu ise ayıplı hizmet şikayetleri oluşturdu.

Ürün bazında değerlendirildiğinde ise en fazla şikayete konu olan ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünlerine ilişkin başvurular, toplam başvuruların yaklaşık yüzde 18'ini oluşturdu. Bunu yüzde 15,13 ile dayanıklı tüketim malları ve ev elektroniği ürünleri, yüzde 6,26 ile iletişim aboneliği, yüzde 5,37 ile kredi kartları ve yüzde 3,92 ile sağlık hizmetlerine yönelik başvurular takip etti.

Öte yandan, e-ticaret alışverişlerine ilişkin başvuruların toplam başvurular içindeki payı yüzde 5,38 olarak kaydedildi.

En fazla başvuru perakende ticaret sektörüne yönelik gerçekleşti

Tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurulara sektörel bazda bakıldığında ise 249 bin 240 adetle en çok Perakende Ticaret Sektörü, 49 bin 501 adetle Finansal Hizmetler Sektörü ve 43 bin 311 adetle Abonelik Hizmetleri Sektörü uyuşmazlıklarına ilişkin başvuru yapıldığı öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

İstanbul, Ekonomi, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tüketici Hakem Heyetlerine 8,5 Milyar Lira Uyuşmazlık - Son Dakika

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