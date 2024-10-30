Tüketiciyi Koruma Düzenlemeleri Yayınlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Tüketiciyi Koruma Düzenlemeleri Yayınlandı

Yeni kanun ile doğrudan satış sistemi güçlendirildi, tüketici korunması artırıldı.

30.10.2024 10:46
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Tüketicinin günün değişen ihtiyaçları karşısında daha etkin korunmasını hedefleyen düzenlemeler doğrultusunda, doğrudan satış sistemine dair özel düzenlemeler yapıldı.

"Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Konuya ilişkin Ticaret Bakanlığından alınan bilgiye göre, söz konusu kanun günlük hayatta ticareti ilgilendiren hükümler getirdi. Bu kapsamda konut finansmanı sözleşmelerinin mesafeli usulle kurulabilmesine imkan tanındı hem sektöre hem de tüketicilere kolaylık sağlandı.

Dijital ve şubesiz bankacılığın yaygınlaşmasıyla uyumlu olarak tüketicilerin krediye uzaktan iletişim araçlarıyla hızlı bir şekilde ulaşmalarını sağlamak için finansmana ulaşmaları kolaylaştırıldı.

Doğrudan satış sistemine özel düzenlemeler getirilerek kadınların ekonomik hayata katılmasına katkı sağlandı.

Büyük çoğunluğu kadınlardan oluşan ve yaklaşık 2 milyon kişinin gelir elde etmek için faaliyette bulunduğu, ekonomik büyüklüğü 10 milyar lira olan doğrudan satış sistemlerinin yasal altyapısı güçlendirilerek hem tüketicilere hem de gelir elde etmek isteyen doğrudan satıcılara daha etkin yasal koruma sağlandı.

Piramit ve doğrudan satış ayrımı netleştirildi

Ayrıca halk arasında "saadet zinciri" olarak nitelenen ve yasa dışı olan piramit satışlar ile doğrudan satışlar arasındaki ayrım netleştirildi ve yasal olmayan piramit sistemlerin doğuracağı mağduriyetlerin önlenmesi amaçlandı. Bu doğrultuda, doğrudan satış şirketlerinin yükümlülükleri ile sistemin temel ilkeleri belirlendi, sistemden ürün alan tüketicilerin bilgilendirilmesi ve cayma haklarını kullanmaları kolaylaştırıldı.

Kanun ile yaptırım hükümleri ölçülülük ve caydırıcılık ilkelerine uygun şekilde yeniden düzenlendi.

Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulunca uygulanan idari para cezalarının caydırıcılığının artırılması amacıyla Kurula, bu cezaları kanunda belirlenen ölçütler çerçevesinde 10 katına kadar artırımlı uygulayabilme yetkisi tanındı.

Doğrudan satış yükümlülüğüne uymayanlara para cezası

Bilgi ve belge sunma yükümlülüğüne ilişkin idari para cezası ölçülülük ilkesi göz önünde bulundurularak yeniden düzenlendi.

Doğrudan satış sistemine ilişkin yükümlülüklere uymayanlar hakkında caydırıcı idari para cezaları uygulanması öngörüldü.

Reklam Kurulunca uygulanan cezalar da uzlaşma kapsamına alındı. Bu kapsamda mevzuata aykırı reklam veya tüketicileri hedef alan haksız ticari uygulamalar, kanunda yer alan uzlaşma müessesi kapsamına dahil edildi. Böylece hem kamu alacaklarının masrafsız ve hızlı tahsili hem de yargının iş yükünün azaltılması sağlanmış oldu.

Öte yandan Bakanlık, tüketicilerin değişen ihtiyaçlarını dikkate alarak mevzuatın geliştirilmesine, iyileştirilmesine ve mağduriyet oluşmadan gerekli önlemlerin alınmasına yönelik çalışmalarını da sürdürüyor.

Düzenlemenin doğrudan satış ve idari para cezasına ilişkin hükümleri 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tüketiciyi Koruma Düzenlemeleri Yayınlandı - Son Dakika

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