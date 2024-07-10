Tüketiciyi yanıltan ambalajlar hakkında uyarı - Son Dakika
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Ekonomi

Tüketiciyi yanıltan ambalajlar hakkında uyarı

Tüketiciyi yanıltan ambalajlar hakkında uyarı

Eskişehir'de Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkan Vekili Hülya Kelleci, standartsız ambalajların tüketicileri yanılttığını belirterek, alışılmış ambalajlarda miktar düşürülerek tüketiciyi gram gram yanılttığını söyledi. Kelleci, tüketim maddeleri ambalajlarının genel kabul görmüş standartlara uygun hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

10.07.2024 12:22
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Eskişehir'de yanıltıcı ambalajları değerlendiren Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkan Vekili Uzman Eczacı Hülya Kelleci, "Standartsız ambalaj tüketiciyi gram gram yanıltmaktadır" dedi.

Kelleci, vatandaşların uygun fiyata ürün aradıklarını, ürünlerin alışılmış ambalajlarında kaldığını fakat miktarının düşürüldüğünü dile getirdi. Tüketim maddeleri ambalajlarına genel kabul görmüş/alışılmış/hayatın olağan akışına uygun standartlar haline getirilmesi gerektiğini söyleyen Hülya Kelleci, "Artan/arttırılan fiyatlarla boğuşan tüketiciler; en uygun fiyata, en kaliteli ürünü satın almak için market, market dolaşmaktadır. Tüketiciler tüketim maddelerinin: içerik, son tüketim tarihi, fiyat, sağlıklı ambalaj, sağlıklı depolanma gibi yönlerden incelemekte ve karşılaştırmaktadır. Son yıllarda tüketicilerin incelemesi karşılaştırması gereken başka bir ölçüt daha ortaya çıkmaktadır." diye konuştu

Alışılmış ambalaj, düşük miktar

Kelleci, "Alışılmış ambalaj; renk, boyut/tasarımında bulunan ürün miktarı azaltılmakta tüketici alışkanlığı olan 1 kilogram/ 0,5 kilogram gibi miktarda satılması gereken ürünler 975gram/ 485 gram gibi miktarlarla satılmaktadır. Bir kilogram tüketim maddesi satın aldığını zanneden tüketici 975 gram,0,5 kilogram tüketim maddesi satın aldığını düşünen tüketici 485 gram ürün satın almaktadır. Bu yanıltma genel olarak müşteri sadakati olan ürünlerde yapılmakta, tüketici gram gram yanıltılmaktadır. Tüketiciler aynı ürünleri satan farklı markalar arasında kıyaslama yapmakta zorlanmaktadır. Tüketicilerin gram gram yanıltılmalarının önlenmesi için; Tüketim maddeleri ambalajlarına genel kabul görmüş/alışılmış/hayatın olağan akışına uygun standartlar getirilmeli; tüketicilerin yanıltılmaları önlenmelidir" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tüketiciyi yanıltan ambalajlar hakkında uyarı - Son Dakika

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