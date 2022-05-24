TÜMSİAD İl Temsilci Başkanları Kayseri'de Toplandı - Son Dakika
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TÜMSİAD İl Temsilci Başkanları Kayseri'de Toplandı

24.05.2022 13:00
TÜMSİAD İl Temsilci Başkanları Kayseri'de Toplandı

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) İl Temsilci Başkanları Toplantısı, Kayseri Koordinatör Şubesi'nde yapıldı.

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) İl Temsilci Başkanları Toplantısı, Kayseri Koordinatör Şubesi'nde yapıldı.

Toplantıya Kayseri Koordinatör Şube Başkanı Osman Atıcı ve yönetim kurulu üyeleri, Sivas İl Temsilci Başkanı Mehmet Dolu, Tokat İl Temsilci Başkanı Suat Işıker, Kırıkkale İl Temsilci Başkanı İsmail Aksun, Amasya İl Temsilci Başkanı Orhan Koç katıldı.

TÜMSİAD Kayseri Koordinatör Şube Başkanı Osman Atıcı yaptığı açıklamada şunlara yer verdi;

"TÜMSİAD'ın bölgesel faaliyetleri ve bölgesel ekonomik kalkınmaya yapılabilecek katkıların değerlendirildiği toplantıda işadamları arasında bölgesel iletişimin artırılması ve ticaretin artırılmasına yönelik çözüm önerileri sunuldu. Derneğimizin ana kuruluş gayelerinden olan bölgesel kalkınma ve ticaretin artırılmasına katkı sağlamak üzere bir araya geldik. İl Temsilcilerimiz ile faydalı bir toplantı oldu illerimiz arasında ticaret köprülerini nasıl daha da iyi yerlere getirebiliriz 'i ve üyelik faaliyetleri hakkında istişarede bulunduk." - KAYSERİ

TÜMSİAD İl Temsilci Başkanları Kayseri'de Toplandı
TÜMSİAD İl Temsilci Başkanları Kayseri'de Toplandı
TÜMSİAD İl Temsilci Başkanları Kayseri'de Toplandı
TÜMSİAD İl Temsilci Başkanları Kayseri'de Toplandı
TÜMSİAD İl Temsilci Başkanları Kayseri'de Toplandı
TÜMSİAD İl Temsilci Başkanları Kayseri'de Toplandı
TÜMSİAD İl Temsilci Başkanları Kayseri'de Toplandı

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Kaynak: İHA

Kırıkkale, Kayseri, Tokat, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜMSİAD İl Temsilci Başkanları Kayseri'de Toplandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TÜMSİAD İl Temsilci Başkanları Kayseri'de Toplandı - Son Dakika
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