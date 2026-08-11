Tuna Nehri'nde Düşen Su Seviyesi Nükleer Santrali Tehdit Ediyor - Son Dakika
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Tuna Nehri'nde Düşen Su Seviyesi Nükleer Santrali Tehdit Ediyor

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Tuna Nehri'ndeki su seviyesinin kritik eşiğe yaklaşması, Çernavoda Nükleer Santrali'nin çalışmasını tehlikeye atıyor.

Tuna Nehri'nde su seviyesinin kritik seviyelere düşmesiyle Romanya'daki Çernavoda Nükleer Santrali'nin ikinci reaktörünün birkaç gün içinde devre dışı kalabileceği bildirildi.

Romanya Su Yönetimi Ulusal İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Tuna Nehri'nin Çernavoda'daki su seviyesi dün eksi 227 santimetreye geriledi.

Romanya'nın ulusal haber ajansı Agerpres'in haberine göre, santralin işletilmesi için gereken asgari seviye eksi 230 santimetre olarak belirlenirken mevcut seviye, ikinci reaktörün çalışmaya devam etmesini güçleştiriyor.

Santrale su sağlayan kanala daha fazla su yönlendirilmesi amacıyla Tuna Nehri'ne kaya yüklü mavnaların batırılmasının ardından su seviyesinde geçici yükseliş yaşanmıştı. Romanya'nın Antena 3 televizyonunun haberine göre, hafta sonu 4 santimetre yükselen nehir seviyesi daha sonra 5 santimetre düştü.

Tuna'daki düşüş elektrik sistemine baskıyı artırıyor

Romanya makamları, faaliyetteki reaktörün çalışma süresini uzatmak amacıyla Tuna boyunca acil önlemler alırken son hidrolojik veriler, santralin işletme marjının hızla daraldığına işaret ediyor.

Yetkililer, Tuna Nehri'nin Çernavoda'daki seviyesinin 14 Ağustos'a kadar günde yaklaşık 2 santimetre düşmeye devam edeceğini, ardından düşüş hızının günde 1 santimetreye gerileyeceğini öngörüyor. Nehir seviyesinin 16 Ağustos'ta yaklaşık eksi 236 santimetreye ulaşması bekleniyor.

Çernavoda Nükleer Santrali'nde halihazırda iki reaktörden biri devre dışı durumda. Bu nedenle 680 megavatlık nükleer elektrik üretim kapasitesi kullanılamıyor.

Kötüleşen hidrolojik koşullar, yaz aylarında yaşanan yüksek talep ve Tuna Nehri'ndeki olağanüstü düşük su akışının da etkisiyle Romanya'nın elektrik sistemi üzerindeki baskı artıyor.

Romanya hükümeti, mevcut üretimin öngörülen talebi karşılamaya yetmemesi halinde şebeke işletmecisi Transelectrica'nın bazı büyük sanayi tüketicilerinin elektriğini 24 saat önceden bildirmek kaydıyla kesmesine olanak sağlayan bir mekanizma devreye aldı. Haneler ile hastaneler ve bazı enerji altyapıları gibi faaliyetlerinin kesintiye uğramaması gereken tesisler uygulamadan muaf tutuluyor.

Kaynak: AA

Tuna Nehri, Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tuna Nehri'nde Düşen Su Seviyesi Nükleer Santrali Tehdit Ediyor - Son Dakika

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