Tunçbilek\'te Çiftçilere Bitki Besleme Eğitimi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde, bitkisel üretim yapan çiftçilere yönelik bitki besleme ve yetiştiriciliği konusunda bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Yapılan saha incelemelerinde üreticilere doğru yetiştiricilik teknikleri anlatılırken, kırsal kalkınma desteği kapsamında tarla bitkisi ekilişi yapan üreticilere gübre desteği sağlanacağı müjdesi verildi.

Tunçbilek beldesi Merkez Mahallesi'nde mısır ve ayçiçeği üretimi yapılan alanlarda düzenlenen çalışmaya özel bir tohum firmasının satış temsilcisi Sakıp Tezel ile Merkez Mahallesi Muhtarı Mustafa Kavun katıldı. Ekili alanlarda incelemelerde bulunan heyet, üreticilerle bir araya gelerek bitki besleme yöntemleri, doğru yetiştiricilik uygulamaları ve hasat döneminde yüksek verim elde edilmesini sağlayacak teknikler hakkında bilgi verdi.

Saha incelemelerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Sakıp Tezel, mısır ve ayçiçeği yetiştiriciliğinde mevcut dönemin kritik bir süreç olduğuna dikkat çekti. Doğru gübreleme ve bitki besleme programlarının uygulanmasıyla yaklaşık 150 dönümlük arazide maksimum verim elde edilebileceğini belirten Tezel, üreticilerin bu süreçte teknik önerilere dikkat etmelerinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Çalışmalar kapsamında ayrıca, bölgede tarla bitkisi üretimi yapan çiftçilere kırsal kalkınma desteği çerçevesinde gübre desteği sağlanacağı bildirildi. Destekle birlikte üretim maliyetlerinin azaltılması ve verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Saha çalışmalarından ve açıklanan gübre desteğinden memnuniyet duyduklarını dile getiren Tunçbilekli üreticiler, kendilerine verilen teknik destek ve sağlanacak katkılar dolayısıyla emeği geçen yetkililere teşekkür etti. - KÜTAHYA