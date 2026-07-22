Tunceli'de 117 projelik yatırım programı değerlendirildi - Son Dakika
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Tunceli'de 117 projelik yatırım programı değerlendirildi

Tunceli\'de 117 projelik yatırım programı değerlendirildi
22.07.2026 15:33  Güncelleme: 15:48
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Tunceli Valisi Şefik Aygöl başkanlığında düzenlenen 2026 Yılı 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda 15 milyar TL büyüklüğündeki 117 yatırım projesinin son durumu ele alındı. 11 projenin tamamlandığı, 60 projede çalışmaların sürdüğü açıklandı.

Tunceli Valisi Şefik Aygöl başkanlığında düzenlenen 2026 Yılı 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda yaklaşık 15 milyar TL büyüklüğündeki 117 yatırım projesinin son durumu ele alındı.

Tunceli'de kamu yatırımlarının mevcut durumu ve kurumlar arası koordinasyon gerektiren çalışmalar, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl başkanlığında gerçekleştirilen 2026 Yılı 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda değerlendirildi. Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda, kent genelinde sürdürülen yatırımların geldiği aşama masaya yatırılırken, devam eden projelerin daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için kurumlar arasında yapılacak iş birliği ve koordinasyon konuları da görüşüldü. 2026 yılı yatırım programında yer alan toplam 117 projeden 11'inin tamamlanarak hizmete alındığı, 60 projede çalışmaların sürdüğü, 34 projenin ihale aşamasında bulunduğu ve 12 projeye ise henüz başlanmadığı belirtildi. Toplam yatırım bedeli 14 milyar 948 milyon 942 bin TL olan projeler için 2026 yılında 1 milyar 655 milyon 25 bin TL ödenek ayrıldığı ifade edilirken, toplantıda kurum temsilcileri yürüttükleri çalışmalar hakkında sunumlar gerçekleştirdi.

Toplantının açılışında konuşan Vali Şefik Aygöl, "2026 yılında 117 proje başarıyla yürütülmektedir. Bu projelerimiz için önemli atılımlara vesile olurken şu an itibariyle 11 adet projemiz bitirilmiş hizmete alınmış, 60 projede çalışmalar hızla devam etmekte, 34 projenin ihale süreci aşaması devam etmekte, 12 projenin ise henüz başlamadığını görmekteyiz. Bu projelerin toplam maliyeti 14 milyar 948 milyon 942 bin TL'dir. İlimiz için belirlenen 2026 yılı ödeneği 1 milyar 655 milyon 25 bin TL olarak tahsis edilmiştir" diye konuştu. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Tunceli'de 117 projelik yatırım programı değerlendirildi - Son Dakika

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