Ulukale dutunda bu yıl 650 ton rekolte beklentisi

Tunceli'nin coğrafi işaretli Ulukale dutunda bu sezon yaklaşık 650 ton rekolte bekleniyor.

Tunceli'nin coğrafi işaretli Ulukale dutunda bu yıl üreticinin yüzü güldü. Yaklaşık 650 ton rekolte beklenen üründe, kuş zararını önlemek amacıyla Çemişgezek ilçesi Ulukale köyünde yürütülen "Ulukale Dutunun Organik Alanları Filelerle Genişliyor Projesi" kapsamında üreticilere koruyucu file dağıtıldı. Programa katılan Tunceli Valisi Şefik Aygöl, üretimin artırılması, yeni bahçelerin oluşturulması ve ürünün markalaşmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

"Üretime de, yeni bahçeler oluşturmaya da devam edeceğiz"

Vali Aygöl yaptığı konuşmada, "Ulukale köyü girişinde bir fabrikamız var. Ulukale dutumuzu kurutup, işletip vatandaşımıza satışa hazırladığımız alanımız var. Geçen sene bir müjde vermek istemiştik. Burayı daha da donanımlı hale getirelim ve Ulukale dutunun hakkını verelim, markalaştıralım dedik. Biraz önce kaymakamımız belediye başkanımız, kooperatif başkanımız, köy muhtarımız, Tarım İl Müdürümüzle, hep birlikte güzel bir organizasyonla hasattan sonra ürünlerimizi kurutacak, paketleyecek, markalaştırıp satışa hazır hale getirecek ortamı birlikte görme imkanı bulduk. Bu fileler ürünü kuşlardan korumak amacıyla seriliyor. Geçen sene 136 üreticimize bu sene de 140 üreticimize yaklaşık 300 üreticimize bu desteği verdik. Onları desteklemeye devam edeceğiz. Sadece bununla kalmıyoruz. Fide desteği, yeni bahçe oluşturma çalışmaları da devam ediyor. Zirai dondan dolayı üretimimiz geçen sene yüzde 10'lara kadar düşmüştü. Bu sene yaklaşık 650 tonluk bir rekolte bekliyoruz. Üretime de, yeni bahçeler oluşturmaya da devam edeceğiz. Ulukale dutuna beraber sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk şöyle bir ifade kullanır, 'köylü milletin efendisidir' hepimiz köy kökenliyiz, hepimiz köylüyüz ve hepimiz gurur duyuyoruz, milletin efendisiyiz. Bizim yeniden köylere dönüşleri, tarlalara dönüşleri ve üretime dönüşü desteklememiz gerekiyor. Vatandaşımızdan üretmek isteyen herkese yüzde 70'lere kadar hibe imkanları var. Bu duygularla hem fide dağıtımı, hem yeni fabrikamızın kuruluşu hem de hasadımız hayırlı olsun" dedi. - TUNCELİ