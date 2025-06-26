Tunceli\'de Havuzlu Mekan Denetimleri

Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekipleri yaz aylarının başlamasının ardından serinlemek için havuzlu mekanlara giden vatandaşların mağduriyet yaşamaması için denetim gerçekleştirdi.

Denetim ekipleri, işletme yetkililerine "6502 sayılı Tüketicinin Korunması kanunu" hakkında bilgi vermenin yanı sıra mekan girişine fiyat listesi asılması ve işletme içerisinde menü bulundurulması gerektiğini hatırlattı.

Satılan ürün fiyatlarının da incelendiği denetimlere ilişkin konuşan Tunceli Ticaret İl Müdürü Kayahan Topal,"İlimizin yaz aylarında nüfusunun artması ile birlikte havuzlu işletmeler de rağbet görmekte. Bu yoğun günlerde vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzluk ile karşılaşmaması adına şehrimizde havuzu bulunan işletmelerde önlemler aldık. Denetimlerimiz yaz boyunca da devam edecektir" dedi. - TUNCELİ