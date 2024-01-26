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Tunceli'de iş yerlerine fiyat tabelası denetimi - Son Dakika
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Tunceli'de iş yerlerine fiyat tabelası denetimi

Ticaret Bakanlığı kararıyla Tunceli'deki lokanta, restoran, kafe ve pastane gibi işletmeler, fiyat listesini görülebilir ve okunabilir şekilde asması zorunlu kılındı. Tunceli Valisi'nin talimatıyla denetimler gerçekleştirilirken, kurala uymayan işletmelerin Alo 175 ihbar hattına şikayet edilebileceği belirtildi.

Tunceli\'de iş yerlerine fiyat tabelası denetimi
26.01.2024 - 09:41,
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Tunceli'de iş yerlerine yönelik fiyat tabelası denetimi gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından alınan kararın arından lokanta, restoran, kafe ve pastane gibi işletmeler, fiyat listesini iş yerinin girişi ve hizmet verilen masalara kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asması zorunlu kılındı. 1 Ocak itibariyle başlayan uygulama çerçevesinde Tunceli'de de Ticaret İl Müdürlüğü tarafından denetimler gerçekleştiriliyor. Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatıyla kafe ve restoran gibi işletmelerde denetimler gerçekleştirilirken kurala uymayan işletmelerin Alo 175 ihbar hattına şikayet edilebileceği belirtildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Tunceli'de iş yerlerine fiyat tabelası denetimi - Son Dakika
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