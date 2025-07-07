Tunceli, Hububat Üretiminde Türkiye'ye Örnek Oluyor - Son Dakika
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Ekonomi

Tunceli, Hububat Üretiminde Türkiye'ye Örnek Oluyor

Tunceli, Hububat Üretiminde Türkiye\'ye Örnek Oluyor
07.07.2025 12:12  Güncelleme: 12:20
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Tunceli, yıllık hububat ihtiyacının 24 katından fazla ürün üreterek ülke ekonomisine önemli katkılar sağlıyor. Vali Şefik Aygöl, Mazgirt ilçesinde düzenlenen hasat etkinliğine katılarak üretici desteklerini vurguladı.

Tunceli, yıllık hububat ihtiyacının 24 katından fazla hububat üreterek ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Tunceli Valisi Şefik Aygöl de Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar Beldesi'nde düzenlenen hasat etkinliğine katıldı.

Yıllık hububat ihtiyacı 5 bin ton olan Tunceli'de 70 bin ton hububat üreterek ülke ekonomisine katkı sağlanıyor. Tunceli Valisi Şefik Aygöl de Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar Beldesi'nde hasat etkinliğine katıldı. Makineyle hasat yapan Vali Aygöl, ardından fabrika sahipleri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Üreticinin yanında olduklarını vurgulayan Vali Şefik Aygöl, "60 civarında mühendisimiz, bir sürü veteriner hekimimiz var. Biz üreten köye gerekirse mühendislerimizi görevlendireceğiz. Hububat ve arıcılık konusunda üreticinin doğrudan muhatabı bunlar olacak. Biz üretenin yanında olacağız. Buradan üreten ve fabrika kuran bir vatandaş var. Yeni bir fabrikaya değil üretene, başarana destek olacağız. Bu anlayışla üretene sahip çıkacağız. Belli periyotlarla gelip tarımla ilgili konuşacağız, mühendislerimiz görevlendirilecek ve muhtarın, çiftçinin muhatabı bunlar olacak şekilde bir çalışma içerisinde olacağız. Yoksa dairelerimizde 70 mühendis çalıştırmışız boş. Vatandaşlarımızın arazisi işlemiyorsa burada çalışıyoruz, teşkilatımız var dememiz lazım. Muhtarlarımız bu şehrin önderleri, ileri gelenlerisiniz. İnsanları ve bizleri yönlendirecek ihtiyaçlarınızı ortaya koyacaksınız" dedi.

Vali Aygöl'e Mazgirt Kaymakamı Emrah Akduman, Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Suat Pala, Akpazar Belediye Başkanı Ali Aydın da eşlik etti. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Tunceli, Hububat Üretiminde Türkiye'ye Örnek Oluyor - Son Dakika

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