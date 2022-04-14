Tüpraş, müşteri deneyimini dijital ortama taşıyor - Son Dakika

Tüpraş, dijital ve sürdürülebilir rafinaj faaliyetleri kapsamında Sürücü Portalı Mobil Uygulaması ve Randevu Sistemini devreye aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, teknoloji yatırımlarıyla müşteri deneyimini farklı bir boyuta taşıyan Tüpraş, müşterilerle temas ettiği tüm süreçlerinde uçtan uca dijital bir müşteri deneyimi programı da tasarlıyor.

Şirketin dijital ve sürdürülebilir rafinaj faaliyetleri kapsamında devreye alınan Kara Dolum Temassız Satış Projesi, Randevu Sistemi ve Sürücü Portalı Mobil Uygulaması, kara tankerlerinin dolum alanına girişini düzenleyerek teması azaltıyor ve beklemeleri de ortadan kaldırıyor.

İlk olarak Aralık 2021'de İzmit Rafinerisi'nde devreye alınan Kara Dolum Temassız Satış Projesi'nin 2023 yılına kadar tüm rafinerilerde yaygınlaştırılması planlanıyor.

Yeni devreye alınan TAS (Terminal Automation System-Terminal Otomasyon Sistemi) altyapısı, SAP sistemi, Sürücü Portalı ve Müşteri Portalı Randevu uygulaması ile entegre halde çalışabilen Kara Dolum Temassız Satış Dijital Platformu sürücü deneyiminin insan teması olmadan kiosklar, mobil uygulama ve Tüpraş Çözüm Merkezi aracılığı ile yönetilmesini sağlıyor.

Rafinaj sektöründe bir ilk olma niteliği taşıyan Kara Dolum Temassız Satış Projesi'nin vagon, boru hattı ve deniz dolum süreçlerine entegre edilerek yaygınlaştırılması planlanıyor.

Sürücü Portalı Mobil Uygulaması ise sürücülerin gerekli bilgi ve duyurulara anında erişimine olanak sağlıyor. Çift taraflı ve kesintisiz iletişim imkanı sağlayan uygulama sayesinde, Tüpraş sisteminden sipariş açan müşterilerin ve sürücülerinin randevu sistemi ile verimli bir süreç yönetiminin sağlanması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüpraş Satış Pazarlama'dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özgür Kahramanzade, müşteri merkezli dijital dönüşümün odağına "Müşterinin Kahramanı Olma" hedefini koyduklarını belirtti.

Dijital satış ve pazarlamanın temellerini oluşturan birçok projeyi çok önce başlattıklarını aktaran Kahramanzade, "Bu sahayı çok önemsiyor ve müşteri çözümleri ile öncü ve örnek şirket olmayı hedefliyoruz. Kamu ve özel sektörden bini aşkın kurumsal müşterimize 30'dan fazla Tüpraş ürününü 12 farklı satış noktasında sunuyoruz. Müşterilerimize en uygun çözümü hızla üretebilecek bir esneklikle çalışmayı hedefliyoruz. Süreç, ürünümüzü müşterimize teslim ettiğimiz an değere dönüşüyor. Bütün süreçlerimizi müşteri odaklı kurguluyor, müşterisinin kahramanı olan Tüpraş çalışanları için kesintisiz eğitim programları uyguluyoruz. Tüm iş süreçlerimizin nihai hedefi müşterilerimiz." ifadelerini kullandı.