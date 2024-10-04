Tüpraş'tan Yeşil Hidrojen Yatırımı

Ekonomi

Tüpraş'ın girişim sermayesi şirketi Tüpraş Ventures, yeşil hidrojen alanında geçen yıl içerisinde tamamlanan ABD- Kaliforniya merkezli Verdagy yatırımından sonra Kanada- Vancouver merkezli Ionomr şirketine de yatırım yaptığını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geleceğin enerjisini üretmek ve 2050'de karbon nötr enerji şirketi olmak hedefiyle ilerleyen Tüpraş, enerji dönüşümünde belirleyici olacak teknoloji girişim şirketlerine yatırım yapmak, stratejik iş birlikleri oluşturmak ve ekosistemi geliştirmek amacıyla kurduğu Tüpraş Ventures şirketi aracılığıyla odak iş alanlarında yatırımlarına devam ediyor.

Tüpraş Ventures, geçen yıl içerisinde tamamlanan ABD-Kaliforniya merkezli Verdagy yatırımından sonra Ionomr şirketine de yatırım gerçekleştirdi.

Yeşil hidrojen üretiminde, yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektrik yardımıyla su, elektrolizör vasıtasıyla ayrıştırılıyor. Böylece karbon emisyonuna yol açmayacak şekilde hidrojen elde ediliyor. Elektrolizör teknolojilerinde faaliyet gösteren Verdagy, alanında en yüksek akım yoğunluğuna erişmesi, patentli hücre ve membran mimarileri sunması ile öne çıkıyor. Laboratuvar ve pilot aşamalarının ardından 2 megavatlık elektrolizör tesisi ile hızlı ölçeklenme göstermeyi başaran şirket, 20 megavat kapasiteye sahip modülleri satışa sunmaya hazırlanıyor.

Yeşil hidrojen üreten elektrolizörlerin en önemli parçalarından biri de kullandıkları membranlar. Uzun ömürlü, yenilikçi membran ve polimer teknolojileri geliştiricisi Ionomr, hem elektrolizör hem de yakıt pili sektörüne yönelik ürünler geliştiriyor. Geri dönüştürülebilir nitelikteki bu ürünler, gösterdikleri yüksek iyonik iletkenlik ve zorlu koşullar altında kararlılık ve dayanıklılık ile sistemlerin verimliliğini artırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, İnovasyondan Sorumlu Tüpraş Genel Müdür Yardımcısı Levent Zağra, yaklaşık üç yıl önce açıkladıkları Stratejik Dönüşüm Plan'ları doğrultusunda karbon emisyonu olmayan enerji teknolojilerine odaklandıklarını belirtti.

Zağra, sürdürülebilir rafinajın yanı sıra, odak iş alanları olan biyoyakıtlar, sıfır karbonlu elektrik ve yeşil hidrojen alanında faaliyet ve yatırımlarını sürdürdüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Girişim şirketimiz Tüpraş Ventures ile geleceğin yeni iş kollarına yatırım yapıyoruz. Farklı hidrojen elektrolizörleri ve sıfır karbonlu elektrik kullanarak üretilecek hidrojen, karbon nötr hedeflerimize ulaşmamızda önemli araçlardan biri olacak. Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz Verdagy yatırımı ve bu yılki Ionomr yatırımımızın da gösterdiği gibi, en verimli ve yenilikçi teknolojilerin erken uygulayıcısı olmak amacındayız. Hidrojen alanında faaliyet gösteren dünyadaki tüm girişimleri çok uzun süredir takip ediyoruz. Yeşil hidrojen üretiminde kullanılan yenilikçi elektroliz mimarilerinin hızla ölçeklenip, operasyonlarımızda başarıyla kullanılabilme potansiyeli olduğuna inanıyoruz. Bu alanda, Verdagy ve Ionomr girişimlerinin yatırımcısı olmaktan ve yatırım turuna katılan uluslararası yatırımcılar arasında yer almaktan çok mutluyuz."