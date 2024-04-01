TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü\'ne 32 yeni işçi alındı

Ekonomi

Sivas'ta işe alınan 32 daimi işçi, TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğünde işbaşı yaptı.

TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü, şehre istihdamda önemli katkılar sunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 109 işçi alımı ardından 32 işçi de bugün iş başı yaptı. 20 Kaynakçı, 12 CNN Tezgah Operatörü olmak üzere toplam 32 kamu işçisi TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü'nde çalışmaya başladı.

Yeni alınan işiler ile bir araya gelen TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürü Atanur Karadağ, işçilere hoş geldin diyerek, TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü'nün büyümeye, gelişmeye, üretmeye ve şehirde istihdam sağlamaya devam ettiğini kaydetti.

Karadağ, " Arkadaşlar hepiniz TÜRASAŞ Bölge Müdürlüğü'müze hoş geldiniz. Genç ve dinamik kadrolarla yolumuza devam etmek için sizleri kadromuza kattık. Sizlerden iş yeri kurallarına ve özellikle mesainize çok dikkat etmenizi istiyor bunun bilincinde olmanızı temenni ediyorum. Ortak amacımız üretkenlik olmak üzere sizden verimli bir çalışma bekliyorum. Ailelerinize, Sivas'ımıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürü Atanur Karadağ, daha sonra TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü hakkında bilgi verdi. - SİVAS