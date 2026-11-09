TÜREB Başkanı Erden, COP31'de rüzgar sektörünün ortaklığa açık olduğunu söyledi - Son Dakika
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TÜREB Başkanı Erden, COP31'de rüzgar sektörünün ortaklığa açık olduğunu söyledi

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TÜREB Başkanı Erden, COP31\'de rüzgar sektörünün ortaklığa açık olduğunu söyledi
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COP31 kapsamında Antalya'da düzenlenen TÜREB-GWEC toplantısında yenilenebilir enerjiye dayalı elektrifikasyon, yatırım ve işbirliği çağrısı yapıldı. TÜREB Başkanı İbrahim Erden, Türkiye'nin rüzgar sanayisinin küresel yatırımcı ve üreticilere ortaklığa açık olduğunu söyledi.

Yenilenebilir enerji alanındaki uluslararası kuruluşlar ve sektör temsilcileri, enerji güvenliği ve iklim hedefleri için yenilenebilir enerjiye dayalı elektrifikasyonun hızlandırılması, yatırımların artırılması ve uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) ve Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi (GWEC) işbirliğinde "TÜREB-GWEC COP31 Bakanlar ve Yatırımcılar Toplantısı" gerçekleştirildi.

TÜREB Başkanı İbrahim Erden, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin, COP31'in hedefleri ile aynı yönde ilerleyen enerji stratejisinin enerjide bağımsızlık, arz güvenliği ve iklim değişikliğiyle mücadele olmak üzere üç temel üzerine kurulu olduğunu söyledi.

Erden, Türkiye'nin rüzgar enerjisinde bir üretim üssü ve ihracat ortağı haline geldiğine dikkati çekerek, küresel yatırımcılara ve üreticilere, "Mesajım açık: Türkiye'nin rüzgar sanayisi, yurt içinde karada ve denizde bizimle birlikte büyümek ve Türkiye'den bölgeye ve dünyaya ihracat yapmak için ortaklığa açık." çağrısında bulundu.

Ege Denizi'nde dört aday sahanın açıklandığını ve ilk 1 gigavatlık deniz üstü rüzgar enerjisi ihalesinin 2027'de yapılmasının planlandığını aktaran Erden, bunun yeni bir işbirliği alanı olduğunu dile getirdi.

Erden, COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konferansı "Uygulama COP'u" olarak tanımladığını anımsatarak, "Türkiye, rüzgar enerjisinde şimdiden uygulama aşamasında. Ancak bunların hiçbiri tek başına başarılamaz. Bakan'ımız Alparslan Bayraktar, 'Enerji dünyasının daha fazla işbirliğine, yatırıma ve güvenilir ortaklıklara ihtiyacı var.' diyerek bunu çok açık ifade etti." diye konuştu.

"COP31 önemli bir fırsat sunuyor"

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) Genel Direktörü Francesco La Camera da enerji güvenliği, ekonomik dayanıklılık ve iklim hedeflerinin birlikte ilerletilmesinde elektrifikasyonun kritik rol oynadığını söyledi.

La Camera, son dönemdeki küresel gelişmelere dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"COP31, elektrifikasyonun COP'u olmalı. Bunun için hepimiz çalışmalıyız. Fosil yakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar ve enerjide arz kesintileri ekonomilerin kırılganlığını ortaya koydu. Ulaşım, binalar ve sanayide kullanılan enerjinin yenilenebilir elektriğe dönüştürülmesi ithal yakıtlara bağımlılığı azaltacak, enerji maliyetlerini istikrara kavuşturacak ve ekonomik dayanıklılığı artıracak."

Yenilenebilir enerji teknolojilerinde maliyetlerin hızla gerilediğini vurgulayan La Camera, 2010-2025 döneminde güneş enerjisinde yüzde 88, karasal rüzgar enerjisinde yüzde 59, deniz üstü rüzgar enerjisinde yüzde 48 ve batarya depolamada yüzde 95 maliyet düşüşü yaşandığını dile getirdi.

La Camera, yenilenebilir enerji yatırımlarının hızlandırılması için finansmanın önemli ölçüde artırılması gerektiğini belirterek, COP31'in enerji güvenliği, ekonomik dayanıklılık ve iklim eyleminin birlikte ilerletilebileceğini göstermek için önemli bir fırsat sunduğunu sözlerine ekledi.

Şebeke altyapısı vurgusu

GWEC Üst Yöneticisi (CEO) Ben Backwell de geçen yıl dünya genelinde 165 gigavatlık yeni rüzgar enerjisi kapasitesinin devreye alındığını, gelecek yıllarda ise yıllık yaklaşık 200 gigavatlık kurulum seviyesine ulaşılmasının beklendiğini söyledi.

Backwell, rüzgar enerjisinin kurulu gücünün 1 teravattan 2 teravata ulaşmasının 30-40 yıl sürdüğünü, ikinci teravatlık kapasitenin ise 5-6 yıl içinde kurulmasının öngörüldüğüne dikkati çekerek, sektörün hızlanan bir büyüme eğiliminde olduğunu ancak küresel yenilenebilir enerji kapasitesini üç katına çıkarma hedefinin henüz gerisinde bulunduğunu ifade etti.

Küresel rüzgar enerjisi sektörünün önündeki en önemli engellerin şebeke altyapısının yetersizliği olduğunu vurgulayan Backwell, şunları kaydetti:

"Uzun izin süreçleri ve yüksek finansman maliyetleri bulunuyor. Özellikle deniz üstü rüzgar projelerinde izin süreçleri bir santralin inşasından üç kat daha uzun sürüyor. Sektörün artık yalnızca türbin değil, güneş enerjisi, depolama ve diğer teknolojilerle entegre çalışan kesintisiz yenilenebilir enerji çözümleri sunması gerekiyor. Yapay zeka ve veri merkezlerinin artan enerji ihtiyacının karşılanmasında da yenilenebilir enerji ve depolama çözümleri önemli rol oynayacak."

Kaynak: AA
İbrahim ErdenEkonomiTürkiyeAntalyaGüncelCOP31Son Dakika

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