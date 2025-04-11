Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Projeleri İnceledi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Manisa Büyükşehir Belediyesi Turizm, Eğitim, Kültür ve Spor Komisyonuyla bir araya geldi. Turgutlu Belediyesi tarafından kente kazandırılan projelerde incelemeler yapıldı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Manisa Büyükşehir Belediyesi Turizm, Eğitim, Kültür ve Spor Komisyonu üyeleriyle bir dizi ziyaret ve inceleme programı gerçekleştirdi. Turgutlu Belediyesinin kendi imkanlarıyla hayata geçirdiği Turgutlu Belediyesi 100.Yıl Cumhuriyet Çarşısı, Cuma Pazarı, Çocuk Kültür Sanat Merkezleri, Selvilitepe Cemevi ve Kültür Sanat Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi projelerinde incelemelerde bulunuldu. Program, Eski Belediye Binasıyla kentin geçmişine ışık tutan Kent Müzesi, Ergenekon Mahallesi Seyirtepe Amfitiyatro ziyaretleriyle devam etti.

Başkan Çetin Akın ve komisyon üyeleri son olarak kültür sanat faaliyetlerinin yeni adresi olacak Ekrem Gürel Kültür Merkezi ile basketbol, voleybol, hentbol maçlarının oynanacağı saha ve yüzme havuzunun yer alacağı Selvilitepe Spor Kompleksi projelerinin sona yaklaşan çalışmalarında da bir dizi incelemeler gerçekleştirdi.

Başkan Çetin Akın ve komisyon üyelerinin proje ziyaretlerine Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, daire müdürleri ve teknik ekip de eşlik etti.

Başkan Çetin Akın, "Manisa Büyükşehir Belediyesi Turizm, Eğitim, Kültür ve Spor Komisyonu üyelerimizi Turgutlu'muzda konuk ettik. Göreve geldiğimiz günden bu yana tamamladığımız, yapımında sona gelinen ve yeni hayata geçireceğimiz projelerimiz inceledik. Sosyal belediyeciliğin örneklerini sergilediğimiz projelerimizi arttırarak devam edeceğiz. Komisyon üyelerimize kıymetli ziyaretleri için teşekkür ederiz" dedi. - MANİSA