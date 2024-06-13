Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, sahada incelemelerde bulundu

Ekonomi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, gün boyu sahada incelemelerde bulundu. Başkan Çetin Akın, "Turgutlu'muz için canla başla çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Turgutlu'da ekiplerin sürdürdüğü çalışmaları sık sık yerinde inceleyen ve her zaman halkla iç içe olan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, gün boyunca incelemelerini gerçekleştirdi. Urganlı, Musacalı ve Akköy Mahallelerinde çiftçilerin ve üreticilerin en büyük sorunlarından biri olan ilaç makinelerine su dolum işlemlerini kolaylıkla yapabildikleri su dolum istasyonu ve kantar çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Çetin Akın'a, Başkan Yardımcısı Evren Erbaş, daire müdürleri ve MASKİ yetkilileri eşlik etti.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Urganlı, Musacalı ve Akköy mahallelerimizde çiftçilerimiz ve üreticilerimizin hayatını kolaylaştıran su dolum istasyonu ile kantar çalışmalarımızı yerinde inceledik. Turgutlu'muz için canla başla çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz" dedi. - MANİSA