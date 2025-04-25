Turgutlu Belediyesi Atatürk Mahallesi\'nde kapsamlı yol çalışmasına başladı

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesinde kapsamlı bir yol yenileme çalışmasına başladı. Mahallenin çehresini değiştirecek bu önemli üstyapı yatırımı, iki etap halinde planlandı.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesinde kapsamlı bir yol yenileme çalışmasına başladı. Mahallenin yıllardır süregelen yol sorununu çözmek amacıyla başlatılan çalışma iki etap halinde yürütülüyor. Çalışmaların ilk etabında, zamanla deformasyona uğramış, vatandaşların günlük yaşamını zorlaştıran Avar, Nakış, Olcay, Baraj, İrem ve Kılıç Geçidi Sokaklarındaki mevcut yollar tamamen kaldırıldı. Yerine modern görünümlü parkeler döşenecek. İkinci etapta ise Şanlı, Can, Şamil, Alban, Emre, Nadi, Turgut Reis, Şehit Sezai Zorlubaş, Katip, Ercan ve Levent Sokakta aynı şekilde yol kaldırma ve hazırlık işlemleri gerçekleştirilecek. Çalışmalar tamamlandığında Atatürk Mahallesi, düzenli ve konforlu yollarıyla yepyeni bir görünüme kavuşacak.

Atatürk Mahallesinde, başlayan yol yenileme çalışmaları kapsamında toplamda 30 bin 575 metrekare parke, 8 bin 630 metre bordür taşı döşenecek. Kaldırımlara ise 10 bin 338 metreküp beton uygulaması yapılacak.

"Turgutlu'nun her mahallesine eşit hizmet anlayışıyla yaklaşıyoruz"

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Hemşehrilerimizin daha güvenli, konforlu ve modern yollar kullanması için ekiplerimiz sahada yoğun bir mesai harcıyor. Turgutlu'nun her mahallesine eşit hizmet anlayışıyla yaklaşıyor, ihtiyaç duyulan her noktaya dokunmaya devam ediyoruz. Atatürk Mahallesinin yıllardır süregelen yol sorununu çözüme kavuşturuyoruz. Bu çalışmaların sonunda sokaklarımız daha düzenli, mahallemiz daha güzel olacak. Söz verdiğimiz gibi mahallemize yakışan bir hizmet olacak. Tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum" dedi. - MANİSA