Turgutlu Belediyesi\'nden İhtiyaç Sahiplerine Zeytinyağı Üretimi

Ekonomi

Turgutlu Belediyesi, Aşevi ve Hayır Merkezinde kullanılmak üzere hasat yapılan zeytinlerden zeytinyağı üretimini gerçekleştirdi. Hasadı yapılan zeytinlerden 2 bin 500 kilogram zeytinyağı elde edildi.

Turgutlu Belediyesi Aşevi ve Hayır Merkezi aracılığıyla binlerce ihtiyaç sahibi vatandaşa dağıtılmak için hazırlanan yemeklerde kullanılan zeytinyağının üretimi gerçekleşti. Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde belediyeye ait alanlarda yapılan hasat sonucu elde edilen zeytinlerden toplamda 2 bin 500 kilogram zeytinyağı üretildi. Üretilen zeytinyağı Aşevi ve Hayır Merkezine ulaştırıldı.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Kıran, "Turgutlu Belediyesi olarak her yıl yaptığımız bu uygulamayla, hem kaynaklarımızı verimli ve doğru bir şekilde kullanıyor hem de ihtiyaç sahiplerimize günlük olarak ulaştırdığımız yemekleri sağlıklı bir hale getiriyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımızla, halkımızın yanındayız ve onlara ulaşmaya devam edeceğiz" dedi. - MANİSA