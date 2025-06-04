Turgutlu Belediyesi\'nden Kurban Bayramı\'na Özel Ücretsiz Kabristan Ulaşımı

Turgutlu Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla kabristan ziyareti yapacak vatandaşlar için ücretsiz seferler düzenleyecek. Otobüs seferleri, 5 Haziran Perşembe (Arife) günü 09.00-17.00 saatleri arasında yapılacak.

Turgutlu Belediyesinin bayram öncesinde kabristanlara sağladığı ulaşım desteği bu Kurban Bayramı'nda da devam edecek. Turgutlu ve Irlamaz Mezarlıklarında kabristan ziyaretini yapacak vatandaşlara yönelik düzenlenecek ücretsiz otobüs seferleri 5 Haziran Perşembe (Arife) günü yapılacak. Seferler, Turgutlu Belediyesi önünden 09.00-17.00 saatleri arasında her saat başı olacak şekilde gerçekleşecek.

Turgutlu Belediyesi aynı zamanda özel ihtiyaçlı bireylerin daha rahat ve konforlu şekilde kabristan ziyaretlerini yapabilmeleri adına Engelsiz Yaşam Aracıyla ulaşımlarını sağlayacak.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, "Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da kabristan ziyareti yapmak isteyen ancak ulaşım imkanı olmayan hemşehrilerimiz ve ayrıca özel ihtiyaçlı bireylerimiz için Engelsiz Yaşam Aracımızla Turgutlu ve Irlamaz Mezarlıklarına ücretsiz ulaşım desteği sağlayacağız. Hemşehrilerimiz, 09.00-17.00 saatleri arasında otobüs seferlerinden yararlanabilirler" şeklinde konuştu. - MANİSA