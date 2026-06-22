Ergenekon Kavşağı ve yol çalışmaları başlıyor

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, belediye envanterine kazandırılan yeni araçların tanıtım toplantısında Ergenekon Kavşağı ve yol çalışmalarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Çetin Akın, "Ergenekon Kavşağı'nda süreç sonlandırıldı. Elektrik altyapı çalışmalarının sonunda çalışmalara başlıyoruz. Turgutlu'muzun hak ettiği hizmeti ve konforu yaşatacağız" dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu'nun uzun süredir çözüm beklediği ulaşım sorunlarının çözümüne dair yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. Başkan Çetin Akın ilk olarak Turgutlu'nun trafik yükünü büyük ölçüde azaltacak Ergenekon Kavşağı projesinde yer tesliminin yapılacağını ifade ederek şunları söyledi:

"Ergenekon Kavşağı'nda artık nihayet süreç sonlandırıldı. Pazartesi günü itibariyle Manisa Büyükşehir Belediyemizle birlikte ihaleyi alan şirkete yer teslimini yapıyoruz. Allah nasip ederse bir aksilik, mücbir sebepler ortaya çıkmazsa da sekiz ay iş bitirme süreci var. İnşallah, Turgutlu'muz bu sürecin sonucunda da en büyük sorunu olan trafik sorunundan kurtulmuş olacak. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu'ya teşekkür ediyorum. Bize her konuda destek veriyor. Allah rahmet eylesin, Ferdi Başkanımızın verdiği sözleri hep birlikte yerine getirmeye çalışıyoruz."

Başkan Çetin Akın açıklamasında aynı zamanda GDZ Elektrik'in altyapı çalışmalarının sona yaklaşmasıyla birlikte üstyapı çalışmalarının başlayacağını da söyledi. Başkan Çetin Akın, "GDZ Dağıtım Şirketi'nin yapmış olduğu çalışmalar sonlanmaya başladı ve Manisa Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu ihaleyi alan şirket, Eski Kervan Yolu dediğimiz noktadan yol yapım çalışmalarına başlıyor. Salı günü itibariyle de bizim ihalesini yapmış olduğumuz şirketimiz çalışmalara başlıyor. Turgutlu, uzun bir süre çile çekti. Maalesef bu konuda ciddi eleştiriler aldık. Bu konuda 'siyasi riski alacağımı' söylemiştim. Çünkü Turgutlu'nun enerjiye ihtiyacı vardı. Turgutlu'nun altyapıya ihtiyacı vardı. Bu süreci hep beraber sonlandırıyoruz ve yollarımızın yapım çalışmalarına başlıyoruz. Mahalle muhtarlarımızla, meclis üyelerimizle, başkan yardımcılarımızla, daire müdürlerimizle, belediye çalışanlarımızla beraber süreci çok iyi yöneterek Turgutlu'muzun hak ettiği, Turgutlulu hemşehrilerimizin hak ettiği hizmeti ve konforu yaşatacağız" dedi. - MANİSA