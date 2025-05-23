Turgutlu\'da Üstyapı Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yenileme çalışmalarıyla yolları yeni, güvenli ve konforlu hale getirmeye devam ediyor.

Turgutlu Belediyesinin Selvilitepe, Atatürk, Kurtuluş ve Subaşı Mahallelerinde eş zamanlı olarak başlattığı üstyapı yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kurban Bayramı'ndan önce bitirilmesi planlanan çalışmalar doğrultusunda Selvilitepe Mahallesinde 13 sokakta ve Kurtuluş Mahallesi Hatuniye Sokakta üst yapı yenilemesi tamamlandı. Çalışmaların etaplar halinde yürütüldüğü Atatürk Mahallesinde, İrem, Kılınç Geçidi, Can ve Şamil Sokakta yol yenileme çalışmaları sona erdi. Bordür ve kaldırım betonu çalışmalarının yapıldığı Şanlı, Ercan ve Alban Sokakta parke döşemesine başlanacak. Subaşı Mahallesi Son Sokakta ise parke döşeme çalışmalarına devam ediliyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ayrıca Mustafa Kemal Mahallesi Kültür Sokak, Selvilitepe Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 2166, 2183 e 2570 ada arası ile 2559 ve 3121 ada arasında asfalt sathi kaplama işlemini de gerçekleştirdi. Bakım, onarım ve tamirat çalışmalarına da bir yandan devam eden ekipler, Dalbahçe Mahallesi ve Arife Sokakta tamirat, Irlamaz Mahallesinde yol açma, Cumartesi Pazarı üstünde yer alan çocuk oyun grubunda parke döşemesini tamamladı. Çıkrıkçı Mahallesine mahalle sakinlerinin çok amaçlı kullanabilecekleri alan da kazandırıldı.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Kıran, "Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla eş zamanlı ve kapsamlı olarak başladığımız üstyapı yenileme çalışmaları devam ediyor. Başkanımız Çetin Akın, Selvilitepe Mahallemiz ve Hatuniye Sokaktaki üstyapı yenileme işlemlerinin Kurban Bayramı'na kadar tamamlanacağı müjdesini paylaşmıştı. Söz konusu her iki noktada yollar yenilendi. Atatürk Mahallemizde etaplar halinde çalışmalar devam ediyor. Sorunların yaşandığı bir başka nokta olan Son Sokak üzerinde de yol yenileme çalışmaları hızla sürüyor. Fen İşleri Müdürlüğümüz aynı zamanda tespit edilen mahalle ve sokaklarda gerekli rutin bakım, tamirat ve onarım çalışmalarını da yürütüyor. Kentimiz için çalışmaya, sorunları bir bir çözmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MANİSA