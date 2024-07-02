Turistlerin Yeni Durak Noktası, Batum BigChefs! - Son Dakika
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Ekonomi

Turistlerin Yeni Durak Noktası, Batum BigChefs!

Turistlerin Yeni Durak Noktası, Batum BigChefs!

Batum'un BigChefs'i kısa sürede herkesin durak noktası oldu!

02.07.2024 11:23  Güncelleme: 11:27
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Türkiye'nin en yaygın Kafe-Restoran zinciri olan BigChef's, son dönemde her jenerasyonun durak noktası haline gelmeyi başarmış durumda.

Özellikle "Geleceğin Menüleri" adı verilen etkinlikle birlikte, Türk mutfağını dünya mutfağıyla harmanlayarak küresel pazarda da popülerliğini koruyor.

Sadece Türkiye sınırları içerisinde değil, dünyanın birçok noktasında şubeleşen BihChefs'e, hemen sınırımızda bulunan komşu ülke Gürcistan'ın en popüler şehri Batum'da bir yenisi eklendi.

İşletmeciliğini, yaklaşık on yılı aşkın süredir orada yaşamını sürdüren Doğan Altun'un üstlendiği bu restoran zinciri henüz birkaç aylık olmasına rağmen hem yerel halkın hem turistlerin ilgi odağı olmuş durumda. Çünkü bu restoranda hizmet ve Türk misafirperverliği ön planda. Bunlara da yöresel lezzetler ve eşsiz manzara eklenince, gelen misafirlerin uzun süreli oturduklarına şahitlik ediliyor.

Batum'da Altun ailesine ait birçok işletme bulunuyor. Doğan Altun'un oğlu Baran Altun'un işletmesini sürdürdüğü bu restoranlar dışında da bir yenisi hazırlanıyor.

Gürcistan'ın en yeni ve en lüks Beach'ini açmaya hazırlanan Altun ailesinin işletme sorumlusu Baran Altun sözlerinde şu ifadelere yer verdi:

Doğrusu bu kadar kısa sürede bu başarı grafiğini bende beklemiyordum. Hizmet sektöründesiniz ve herkesi memnun etmek neredeyse imkânsız. Ancak biz burada imkânsızı başarıyoruz diyebilirim. 4 ayrı işletmeye sahibiz ve her birisi de yeme içme üzerine. Bugüne kadar kötü bir dönüş almamak bizim en büyük motive aracımız. Bu özgüven ve hassasiyetle çalışmaya, Türk mutfağını dünyanın her yerine taşımaya gayret edeceğiz. Hem alaylı olarak hem de işletme ve finans yönetiminde eğitimini tamamlamış birisi olarak daima işimizin başında olacağız. Açacağımız Beach'le de Batum'da iz bırakmak istiyoruz. Umarım kısa sürede bu hedeflerimizi başarırız.

Batum, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Turistlerin Yeni Durak Noktası, Batum BigChefs! - Son Dakika

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