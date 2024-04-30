Turizm Geliri Birinci Çeyrekte Yüzde 5,4 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Turizm Geliri Birinci Çeyrekte Yüzde 5,4 Arttı

Turizm Geliri Birinci Çeyrekte Yüzde 5,4 Arttı

Turizm geliri, birinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,4 artarak 8 milyar 784 milyon 800 bin dolar oldu. Ziyaretçi sayısı ise yüzde 10,1 artış gösterdi. Turizm gelirinin yüzde 21'i yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi. Bu çeyrekte yapılan harcamaların çoğunluğunu kişisel harcamalar oluşturdu.

30.04.2024 10:25  Güncelleme: 10:28
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Turizm geliri, birinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,4 artarak 8 milyar 784 milyon 800 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı birinci çeyrek Turizm İstatistiklerini paylaştı. Buna göre, Turizm geliri ocak, şubat ve mart aylarından oluşan birinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,4 artarak 8 milyar 784 milyon 800 bin dolar oldu. Turizm gelirinin yüzde 21'i ülkemizi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi.

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 7 milyar 775 milyon 627 bin dolarını kişisel harcamalar, 1 milyar 9 milyon 174 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10,1 arttı

Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2024 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10,1 artarak 9 milyon 10 bin 90 kişi oldu. Ziyaretçilerin yüzde 21,6'sını 1 milyon 942 bin 94 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Bu çeyrekte ülkemizden çıkış yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 93 dolar oldu. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 64 dolar oldu.

Bu çeyrekte turizm geliri içerisindeki yeme içme harcamalarının payı yüzde 22,6, uluslararası ulaştırma harcamalarının payı yüzde 16,7, paket tur harcamalarının payı ise yüzde 11,5 oldu. Bir önceki yılın aynı dönemine göre yeme içme harcamaları yüzde 2,8, uluslararası ulaştırma harcamaları yüzde 11,8 ve paket tur harcamaları yüzde 19,4 arttı.

Ziyaretçiler yüzde 46 ile en çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla geldi

İkinci sırada yüzde 31,3 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise yüzde 9,6 ile "alışveriş" yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkemize yüzde 73,6 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

Turizm gideri geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,3 arttı

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,3 artarak 1 milyar 779 milyon 649 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 444 milyon 620 bin dolarını kişisel harcamalar, 335 milyon 30 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Yurt dışını ziyaret eden vatandaşlar 2023 yılı I. çeyreğine göre yüzde 18,4 arttı

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 18,4 artarak 2 milyon 449 bin 225 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 727 dolar olarak gerçekleşti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Türkiye, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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