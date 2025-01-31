Turizm Gelirleri Türkiye Ekonomisine Güç Katıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Turizm Gelirleri Türkiye Ekonomisine Güç Katıyor

Turizm Gelirleri Türkiye Ekonomisine Güç Katıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, turizm gelirlerinin 2024 yılında 61,1 milyar dolara ulaşarak tarihinin en yüksek seviyesine çıkarak Türkiye'nin ekonomik büyümesine önemli katkılar sağladığını belirtti.

31.01.2025 11:50  Güncelleme: 11:51
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CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, turizm gelirindeki güçlü performansın Türkiye'nin dengeli ekonomik büyümesine katkıda bulunduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından turizm geliri istatistiklerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Turizm gelirlerimiz, 2024 yılında 61,1 milyar dolar ile Orta Vadeli Program hedefimizin üzerine çıkmış ve tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Turist sayısında da tahminlerimizin üzerinde bir artış gerçekleşmiş olup, geçen yıl 62,2 milyonun üzerinde turist ülkemizi ziyaret etmiştir. Turizmdeki bu güçlü performans; iktisadi faaliyetlerin canlanmasını sağlarken, dengeli ekonomik büyümemize katkıda bulunmuş, gençler başta olmak üzere çok sayıda insanımıza istihdam imkanı sağlamış ve ülkemize döviz girdisi yoluyla cari açığın iyileşmesinde önemli rol oynamıştır. Bu etkiler ülkemizin enflasyonu düşürme, dengeli ve kapsayıcı büyüme politikalarına güç vermektedir. Turizm gelirlerinde 63,6 milyar doları hedeflediğimiz 2025 yılında da tüm bu olumlu etkilerin devam etmesini bekliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Politika, Türkiye, Ekonomi, Finans, Turizm, Son Dakika

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