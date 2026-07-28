Turizm Sektörüne Destek Talepleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Turizm Sektörüne Destek Talepleri

Turizm Sektörüne Destek Talepleri
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ALTSO, turizm sektörünün finansman sorunlarına yönelik çözüm önerilerini açıkladı.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Eray Erdem, "TOBB ev sahipliğinde düzenlenen toplantımızda hizmet ihracatçısı olan turizm sektörünün yabancı para kredi kısıtlamalarından muaf tutulmasını veya sektöre özel bir model geliştirilmesini, ekspertiz süreçleri ile rapor limitlerinin günümüz ekonomik durumlarına uygun şekilde yeniden düzenlenmesini, BDR ve JCR süreçlerinde ciro ve kredi limitlerinin gözden geçirilmesini, raporlama maliyetlerinin azaltılmasını ve süreçlerin hızlandırılmasını talep ettik" dedi.

ALTSO Temmuz ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Mehmet Kural başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda temmuz ayı yönetim kurulu faaliyetlerini meclis üyeleriyle paylaşan ALTSO Yönetim Kurulu Başkanı Eray Erdem, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla Ankara'da düzenlenen Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı'na ilişkin açıklamalar yaptı. Erdem, "TOBB ev sahipliğinde düzenlenen toplantımızda turizm sektörünün yaşadığı finansman sorunlarını ve bunlara yönelik çözüm önerilerimizi paylaşma fırsatı bulduk. Bu kapsamda; Hizmet ihracatçısı olan turizm sektörünün yabancı para kredi kısıtlamalarından muaf tutulmasını veya sektöre özel bir model geliştirilmesini, ekspertiz süreçleri ile rapor limitlerinin günümüz ekonomik durumlarına uygun şekilde yeniden düzenlenmesini, BDR ve JCR süreçlerinde ciro ve kredi limitlerinin gözden geçirilmesini, raporlama maliyetlerinin azaltılmasını ve süreçlerin hızlandırılmasını talep ettik. Antalya ve Alanya, Türk turizminin lokomotifidir. Turizm sektörünün güçlü kalması yalnızca turizmcilerin değil; üreticinin, esnafın, çalışanların ve ülke ekonomisinin ortak kazanımı olacaktır" dedi.

"Süre uzatılmalı"

Erdem ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yürütülen ve yurt dışından döviz geliri elde eden firmaların bu dövizlerini Türk lirasına çevirmeleri halinde çeşitli desteklerden yararlanmasını sağlayan uygulamaya da değindi. Söz konusu desteğin mevcut düzenlemeye göre 31 Temmuz 2026 tarihinde sona ereceğini hatırlatan Erdem, özellikle ihracat yapan ve yurt dışından gelir elde eden firmalar açısından uygulamanın büyük önem taşıdığını belirtti. Erdem, "İş dünyamızın finansmana erişimini kolaylaştıran ve döviz gelirlerinin ekonomimize kazandırılmasını teşvik eden bu uygulamanın süresinin sona ermek üzere olması firmalarımız açısından belirsizlik oluşturmaktadır. Uygulamanın devam etmesi, üretim, ihracat ve istihdamın desteklenmesi açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle ilgili uygulamanın süresinin yeniden uzatılması yönündeki talebimizi yetkililere iletiyoruz" diye konuştu.

Anadoludakiler: 81 il 81 ürün

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca yürütülen "Anadoludakiler: 81 İl 81 Ürün" programında Antalya'yı temsil edecek ürün olarak Alanya keçiboynuzunun seçildiğini belirten Erdem, bu kapsamda yürütülen çalışmaları anlattı. Antalya ve Alanya'da önemli ziyaretler gerçekleştirdiklerini de belirten Erdem, "Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin, Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İsmail Öntaş, Milliyetçi Hareket Partisi Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve Alanya Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Ali İhsan Gökçe'yi ziyaret ederek görüş alışverişinde bulunduk" dedi.

Erdem ayrıca, Alanya iş dünyasını yakından ilgilendiren güncel ekonomik gelişmeler, sektörlerin talep ve beklentileri ile önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan proje ve çalışmalar üzerine de meclis üyelerine bilgiler verip, görüş ve önerilerini aldı.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Turizm Sektörüne Destek Talepleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi mezarların üzerini taşlarla örtüp otoparka çevirdiler Tarihi mezarların üzerini taşlarla örtüp otoparka çevirdiler
81 ilde eş zamanlı ’Aile Kampı’ düzenlenecek 81 ilde eş zamanlı 'Aile Kampı' düzenlenecek
Elazığ’da 5 katlı bina korna sesi ile yıkıldı Elazığ'da 5 katlı bina korna sesi ile yıkıldı
Bursa’da sokak ortasında silahlı kovalamaca: Husumetlisini bacağından vurdu Bursa’da sokak ortasında silahlı kovalamaca: Husumetlisini bacağından vurdu
Uyuşturucu testi negatif çıkan Sıla suskunluğunu bozdu: Ben kendimden emindim Uyuşturucu testi negatif çıkan Sıla suskunluğunu bozdu: Ben kendimden emindim
Boğulma tehlikesi geçiren kişinin yeri dronla tespit edilip kurtarıldı Boğulma tehlikesi geçiren kişinin yeri dronla tespit edilip kurtarıldı

17:08
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu Yeni Parti rozetini yarın takacak
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu Yeni Parti rozetini yarın takacak
16:31
Yazar İlhami Işık’tan endişelendiren paylaşım: Tehditleri kaldıracak gücüm yok hakkınızı helal edin
Yazar İlhami Işık’tan endişelendiren paylaşım: Tehditleri kaldıracak gücüm yok hakkınızı helal edin
16:17
Ankara’da salgın paniği Gözlerin çevrildiği Yavaş cephesi sessizliğini bozdu
Ankara'da salgın paniği! Gözlerin çevrildiği Yavaş cephesi sessizliğini bozdu
16:09
Trump: Netanyahu savaşta kalmamı istiyor, İran anlaşma yapmazsa geri döner işi bitiririm
Trump: Netanyahu savaşta kalmamı istiyor, İran anlaşma yapmazsa geri döner işi bitiririm
14:57
Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması genişliyor Tatil yaptığı otelde yakalandı
Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması genişliyor! Tatil yaptığı otelde yakalandı
14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ahbap’taki yolsuzluk için ilk sözler: Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahbap'taki yolsuzluk için ilk sözler: Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 17:50:27. #7.13#
SON DAKİKA: Turizm Sektörüne Destek Talepleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.