Turizmde Okul-Sektör Buluşması Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Turizmde Okul-Sektör Buluşması Gerçekleşti

Turizmde Okul-Sektör Buluşması Gerçekleşti
25.02.2026 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MSKÜ'de 20. kez düzenlenen etkinlikte, öğrenciler ve turizm sektörü temsilcileri bir araya geldi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Turizm Fakültesi tarafından düzenlenen etkinlikte, üniversite öğrencileri turizm sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin temsilcileriyle buluştu.

MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde bu yıl 20. kez gerçekleştirilen "Turizmde Okul-Sektör Buluşması" etkinliğinde otel, tur, seyahat, yiyecek-içecek ve havacılık sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler stant açtı.

Stantlarda firmalarının tanıtımlarını yapan temsilciler, istihdam etmek üzere öğrencilerle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

MSKÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Ayazlar, buluşmaya 100'ün üzerinde firmanın katılım sağladığını söyledi.

Ayazlar, amaçlarının turizm işletmeleriyle bu alanda eğitim alan öğrencileri bir araya getirerek yeni kariyer fırsatları oluşturmak olduğunu dile getirdi.

Sektörün eğitim kurumlarından beklediği nitelikli insan kaynağı ihtiyacına yönelik çalışmalar düzenlediklerini belirten Ayazlar, "Bu buluşmaların hem öğrenci yönüyle hem işletme hem de fakültemiz yönüyle çok önemli çıktıları oluyor. Buraya gelenler henüz öğrenciyken sektörün kendilerinden ne beklediğini, hangi niteliklerini artırmaları gerektiğini görmüş oluyor." dedi.

Ayazlar, her yıl gelen sektör temsilcileri arasında mezun öğrencilerini de görmekten mutluluk duyduklarını kaydetti.

Bugünkü buluşmaya 4 bine yakın öğrencinin katıldığına işaret eden Ayazlar, birçok öğrencinin yaptıkları birebir görüşmelerle hem staj hem iş imkanlarına sahip olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Etkinlik, Ekonomi, Turizm, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Turizmde Okul-Sektör Buluşması Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutköy’de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada Arnavutköy'de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada
Türkiye’den aldığı yeşil eriği ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor Türkiye'den aldığı yeşil eriği ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor
Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi
Jeffrey Epstein’in ABD’de 6 adet gizli deposu ortaya çıktı Jeffrey Epstein'in ABD'de 6 adet gizli deposu ortaya çıktı
Maç sırasında top çarpan martıdan acı haber Maç sırasında top çarpan martıdan acı haber
Milyonların kullandığı 13 bankaya soruşturma Milyonların kullandığı 13 bankaya soruşturma

13:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin “İmralı’ya statü“ çağrısına yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin "İmralı'ya statü" çağrısına yanıt
13:51
Doğru olabilir mi Öğrencisi oruç tutan öğretmenin mesajı büyük tartışma yarattı
Doğru olabilir mi? Öğrencisi oruç tutan öğretmenin mesajı büyük tartışma yarattı
13:45
Bakan Gürlek duyurdu Bu görüntü tarih oluyor
Bakan Gürlek duyurdu! Bu görüntü tarih oluyor
13:17
Korkulan oluyor Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi
Korkulan oluyor! Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan MEB’e destek verdi, 168 isme tepki üstüne tepki gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan MEB'e destek verdi, 168 isme tepki üstüne tepki gösterdi
12:37
’’Kabe’de hacılar hu der Allah’’ akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı
''Kabe'de hacılar hu der Allah'' akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 14:28:02. #7.11#
SON DAKİKA: Turizmde Okul-Sektör Buluşması Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.