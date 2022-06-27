Türk çayına yönelik UR-GE projesi destek kapsamına alındı - Son Dakika
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Türk çayına yönelik UR-GE projesi destek kapsamına alındı

27.06.2022 13:56
Türk çayına yönelik UR-GE projesi destek kapsamına alındı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinin (DKİB) Rize Ticaret Borsası iş birliğiyle hazırladığı "Türk Çayının İhracat Kapasitesinin Artırılması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması" adlı UR-GE projesinin, Ticaret Bakanlığınca destek kapsamına alındığı bildirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinin (DKİB) Rize Ticaret Borsası iş birliğiyle hazırladığı "Türk Çayının İhracat Kapasitesinin Artırılması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması" adlı UR-GE projesinin, Ticaret Bakanlığınca destek kapsamına alındığı bildirildi.

DKİB'den yapılan yazılı açıklamada, Rize ve Trabzon'daki çay imalatı alanında faaliyet gösteren yaklaşık 20 yararlanıcı şirketin yer aldığı proje kapsamında, katılımcı firmaların proje faaliyetlerine ilişkin giderlerinin yüzde 75'inin destek kapsamında olacağı belirtildi.

Projenin 2022-2025 arasında 3 yıl süreyle yürütüleceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Proje kapsamında katılımcı firmaların kümelenme anlayışı ve proje yaklaşımı çerçevesince ihtiyaç analizlerinin gerçekleştirilmesi, üretim trendleri, yeni ürün geliştirme, inovasyon, markalaşma, uluslararası rekabetçilik, üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması ve iklim değişikliklerine uyum konuları başta olmak üzere çeşitli alanlarda eğitim ve danışmanlık programlarının yürütülmesi öngörülmektedir. Bununla birlikte ihtiyaç analizi süresince tespit edilecek hedef pazarlarda Türk çayının ihracatının artırılmasına yönelik tanıtım, yurt dışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetleri yürütülecektir."

"Türk çayından inovatif ürünlerin üretilmesine katkı sağlayacağız"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, çayın ihracatının artırılması ve Türk çayının dünyada tanınır bir noktaya ulaştırılması amacıyla bu projeyi başlattıklarını ifade etti.

Amaçlarının Türk çayının diğer ülke çaylarından farklı olarak öne çıkan damak tadı, doğallığı, aroması, natürel özellikleri ve diğer birçok üstünlüğünün bir Türk markası çatısı altında dünya pazarlarında yer almasını sağlamak olduğunu vurgulayan Gürdoğan, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda da Türk çayının anavatanı Rize'deki başta Rize Ticaret Borsamız olmak üzere ÇAYKUR ve üreticilerimizle iş birliği içinde bu projeyi yürüteceğiz. Çalışmalarda bölge illerimizdeki üniversitelerimizle de iş birliği yaparak Türk çayından inovatif ürünlerin üretilmesine katkı sağlayacağız ve ayrıca geliştirilen yeni ürünlerin firmalarımızın üretim süreçlerine adaptasyonunu sağlayarak ürün geliştirme süreçlerine destek olacağız."

Gürdoğan, çaydan gıda sektörü dışında kozmetik ve kimya alanında da yeni ürünlerin geliştirilmesi gerektiğini belirterek, proje kapsamında bu alanda araştırmalar yapılacağını kaydetti.

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Kaynak: AA

Doğu Karadeniz, Rize, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk çayına yönelik UR-GE projesi destek kapsamına alındı - Son Dakika

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