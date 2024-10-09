Türk Devletleri Fintek Platformu Gelişiyor

Ekonomi

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Türk devletleri arasında, olabilecek en küçük alanda bile birliklerin, ortaklıkların oluşturulması gerektiğini belirterek, "Türk Devletleri Fintek İş Birliği Platformu"nun çok daha gelişeceğini ve büyüyeceğini bildirdi.

Türk Devletleri Fintek İş Birliği Platformu"nun imza töreni, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisinin himayesinde, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliğinin (TÖDEB) öncülüğünde, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'dan gelen fintek dernekleri temsilcilerinin katılımıyla İstanbul Anadolu Hakim Evi'nde gerçekleştirildi.

Törene, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Aşan, TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin, Azerbaycan Fintek Derneği (AzFina) Başkanı Ruslan Talibov, Özbekistan Fintek Derneği Başkanı Nargis Dustmatova, ASPO Genel Sekreteri Yuliya Salekhova ve Kırgızistan E-Ticaret Derneği Başkanı Aybek Kurenkeev katıldı.

Aşan, burada yaptığı konuşmada, Türk dünyası olarak, olabilecek bütün alanlarda bir ortaklık oluşturmak zorunda olduklarını ifade ederek, dünyanın mevcut gidişatında ayakta kalınacaksa bir aile olarak ayakta kalınacağını söyledi.

Hiçbir ülkenin tek başına ayakta kalmasının artık mümkün olmadığına işaret eden Aşan, "Bizim bir arada olup da ayakta kalacağımız, birbirimize sırtımızı dayayıp mücadele vereceğimiz en yakın, en sağlam ailemiz de Türk ailesi. Olabilecek en küçük alanda bile muhakkak aramızda birlikler ve ortaklıklar oluşturmamız lazım. Bugün imza törenini gerçekleştirdiğimiz 'Türk Devletleri Fintek İş Birliği Platformu' da bu fırsatlardan bir tanesi. Tabii bu platform çok daha gelişecek, büyüyecek." diye konuştu.

"Benzer bir birliktelik dijital alanda da oluşturulmalı"

Göksel Aşan, yapılacak daha çok iş olduğuna vurgu yaparak, bu platformdaki bütün ülkelerin fintek alanında aynı seviyede bulunmadığını belirtti.

Bazı ülkelerin fintek alanında almaları gereken mesafe olduğunu anlatan Aşan, bu alanda daha çok tecrübeye sahip ülkelerin diğer ülkelere tecrübesini aktaracağını ve bu konuda da oluşturulan platformdan daha güvenilir bir platform olmadığını dile getirdi.

Aşan, "Elbette tekrar söylüyorum, daha tecrübeli olanlarımız var, daha fazla yol almış olanlarımız var. Belki düzenlemeleri, kurumsal altyapıları daha gelişmiş olanlar var ama onlar bütün bu bilgilerini, bütün o tecrübelerini çok rahatlıkla diğer muhataplara bir şekilde iletecekler ve hızlıca bütün eksikler kapatılıp oradan inşallah devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Benzer birlikteliğin bütün dijital alanlarda da oluşturulması gerektiğini aktaran Aşan, bunun için de çabaların bulunduğunu bildirdi.

Aşan, "Bir noktada dünya sizinle bağı kopardığında bile sanki o bağ hiç kopmamış gibi yaşamınızı sürdürebileceğiniz bütün imkanları öyle ya da böyle oluşturmamız lazım. Savunma sanayisinden tutun işte finansal teknolojilere, dijital teknolojilerden uydulara ve kablo altyapısına kadar, her alanda bu ilişki bence hızlı bir şekilde ilerliyor, daha da hızlı ilerleyecek." ifadelerini kullandı.

Aşan, bu coğrafyada yaşamak için Türk devletlerinin bir aile olarak birbirlerinin sırtına yaslanıp, devam etmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.

"Bu platform, sahip olduğumuz potansiyelin somut bir yansıması"

TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Bilgetekin de sadece finansal teknolojiler alanında değil, aynı zamanda Türk dünyasının birlik ve beraberlik ruhunu yansıtan bir platformun temellerinin atıldığını belirterek, işbirliğine giden ülkelerin tarih boyunca süregelen güçlü bağlarının ve ortak kültürel mirasının, bugüne kadar ticari ve ekonomik alanlarda yakın işbirliğinin temelini oluşturduğunu ifade etti.

Bilgetekin, Türkiye ile Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan arasındaki her geçen yıl büyüyen ticaret hacminin, finansal teknolojilerle güçlendirilen işbirlikleri sayesinde daha da artma potansiyeli taşıdığını söyledi.

"Türk Devletleri Fintek İş Birliği Platformu" ile geleceğin en önemli ekonomik alanlarından biri olan finansal teknolojilerle bu ilişkileri daha da sağlamlaştırmayı hedeflediklerinin altını çizen Bilgetekin, "Bu platform, sadece Türk Devletleri arasındaki işbirliğini değil, Avrupa'dan Çin'e kadar uzanan coğrafyada yeni bir dönemin kapılarını aralayacaktır. 'Dijital İpek Yolu' olarak nitelendirdiğimiz bu süreç hem kendi aramızdaki ticaretin büyümesine hem de küresel ekonomik entegrasyona önemli katkılar sağlayacaktır. Son döneme baktığımızda, hükümetlerimizin de bir politika olarak, bu yakınlaşmayı teşvik ettiğini ve bu yönde önemli adımlar attığını görüyoruz." dedi.

Bilgetekin, Türkiye'nin Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan ile olan ilişkilerinin, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında giderek güçlendiğine işaret etti.

Ekonomik, kültürel, askeri ve enerji alanlarındaki stratejik işbirliklerinin, platformda yer alan ülkeler arasındaki bağları daha da pekiştirdiğini dile getiren Bilgetekin, şunları kaydetti:

"Özellikle Azerbaycan ile 2021'de imzalanan Şuşa Beyannamesi müttefikliğimizi derinleştirirken, Kazakistan'la ticaret, enerji ve ulaşım koridorlarındaki işbirliğimiz de giderek artıyor. Kazakistan ile ekonomik yatırımları teşvik etmek ve eğitim projelerini geliştirmek için ortak çalışmalar yürütüyoruz. Özbekistan ile son dönemde ticari ve ekonomik anlaşmaların sayısı artarken, savunma sanayi işbirliğimiz yeni bir boyuta taşındı. Bu ülkelerle yapılan zirvelerde ve toplantılarda, bölgesel istikrar, güvenlik, kültürel bağların güçlendirilmesi ve enerji işbirliği konularında ortak adımlar atıyoruz."

Bilgetekin, fintek sektörünün, dünyanın dört bir yanında hızla gelişerek ekonomilerin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini vurguladı.

Ödeme sistemleri, dijital cüzdanlar, uluslararası para transferleri gibi pek çok alanda yaşanan köklü dönüşümlerin, finansal teknolojilerin gücünü gözler önüne serdiğini aktaran Bilgetekin, "Bu nedenle Türk devletleri olarak finansal teknolojilerde güçlerimizi birleştiriyor, ekosistemimizi ortak bir vizyon etrafında büyütmek için bir araya geliyoruz. Bu platform, sahip olduğumuz potansiyelin somut bir yansıması, geleceğe yönelik kararlı bir adımdır." diye konuştu.

Bilgetekin, platformun, bilgi ve deneyim paylaşımı, ortak standartlar belirleme ve olası işbirliklerini artırma hedefleri doğrultusunda sadece finansal sektörde değil, ekonomik kalkınma ve işbirliklerinin derinleşmesinde de önemli rol oynayacağının altını çizerek, ülkeler arasındaki güçlü ilişkilerin bu platformla daha da pekişeceğine inandığını bildirdi.

Azerbaycan AzFina Başkanı Ruslan Talibov da bu platformun medeniyeti ve kökleri bir olan bölgelerin yeni bir gelişim evresine geçmesini sağlayacağını söyledi.

Talibov, "Kardeş Türkiye'nin teşebbüsüyle başlattığımız bu platform, hem gelişime katkı sağlayacak hem de devletlerimizin en yüksek seviyede başlattıkları işbirliklerinin devamı olacaktır. Bu adım bizim birleşerek yükselmemizin bir göstergesi." açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından "Türk Devletleri Fintek İş Birliği Platformu" imza töreni gerçekleştirildi.

İmza töreni sonrası, "Türk Devletleri Arasında Fintek ve Ödemeler Ekosisteminin Güçlendirilmesi ve İşbirliği Fırsatları" başlıklı panel düzenlendi.