Türk Eximbank'tan 830 Milyon Dolarlık Başarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk Eximbank'tan 830 Milyon Dolarlık Başarı

Türk Eximbank\'tan 830 Milyon Dolarlık Başarı
02.07.2026 09:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Eximbank, 830 milyon dolarlık sendikasyon kredisi ile yılın en güçlü dış finansman işlemini gerçekleştirdi.

Türk Eximbank, 830 milyon dolarlık sendikasyon kredisiyle yılın en güçlü dış finansman işlemlerinden birini gerçekleştirdi. Yüzde 129 yenileme oranıyla tamamlanan sendikasyon işlemine 9'u ilk kez olmak üzere 32 uluslararası banka katıldı. Türk Eximbank'ın 2026 başından bu yana uluslararası piyasalardan sağladığı kaynak 5,1 milyar dolara ulaştı.

Türk Eximbank, yeni bir sendikasyon kredisi işlemini başarıyla tamamladı. Euro ve dolar cinsinden 1, 2 ve 3 yıl vadeli dilimlerden oluşan işlem kapsamında 830 milyon dolar tutarında kaynak sağlanırken, sendikasyon kredisi yüzde 129 yenileme oranıyla sonuçlandı. İşleme 9'u ilk kez olmak üzere toplam 32 uluslararası banka katıldı.

Uluslararası finans piyasalarında jeopolitik risklerin ve finansman maliyetlerindeki dalgalanmaların sürdüğü bir dönemde tamamlanan işlem, uluslararası finans kuruluşlarının Türk Eximbank'a ve Türkiye'nin ihracat odaklı büyüme perspektifine duyduğu güvenin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Sağlanan kaynak; üretim, yatırım ve istihdama katkı sağlayan, reel sektörde faaliyet gösteren ihracatçı firmaların finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullandırılacak.

2026'da 5,1 milyar dolar kaynak

Türk Eximbank, yılın başından bu yana uluslararası kredi ve sermaye piyasalarındaki etkin fonlama stratejisini sürdürerek toplam dış kaynak tutarını 5,1 milyar dolara yükseltti. Banka, uzun vadeli ve çeşitlendirilmiş finansman yapısıyla ihracatçılara daha rekabetçi kaynak sağlamayı sürdürürken, Türkiye'nin ihracat hedeflerine katkı sunan en önemli finans kuruluşlarından biri olmayı sürdürüyor.

Bununla birlikte, sendikasyon kredisinin 1 yıl vadeli bölümü sürdürülebilirlik bağlantılı olarak yapılandırıldı. Çevre dostu ürün ihracatı gerçekleştiren KOBİ'ler ile ihracatçı kadın girişimcileri de destekleyen Türk Eximbank, ihracat finansmanını yalnızca ekonomik büyümenin değil; yeşil dönüşümün, kapsayıcı kalkınmanın ve sürdürülebilir üretimin de önemli araçlarından biri haline getirmeyi hedefliyor.

"Yenileme oranı, uluslararası güvenin finansal karşılığı"

Küresel piyasalarda belirsizliklerin devam ettiği bir dönemde elde edilen sonucun uluslararası finans kuruluşlarının Türk Eximbank'a duyduğu güveni açık biçimde ortaya koyduğunu belirten Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, "Bugün uluslararası finans piyasalarında en değerli faktör, yatırımcıların güven duyduğu kurumlar arasında yer alabilmektir. Yüzde 129 yenileme oranıyla tamamladığımız bu işlem ve işleme katılan 9 yeni uluslararası banka, Türk Eximbank'ın güçlü bilançosuna, etkin risk yönetimine ve Türkiye'nin üretim gücüne duyulan güvenin somut bir göstergesidir. Bu güven, ihracatçılarımızın uluslararası rekabet gücünü destekleyen stratejik bir finansman kapasitesine dönüşmektedir" dedi.

2026 yılının başından bu yana uluslararası kredi ve sermaye piyasalarından sağladıkları toplam kaynağın 5,1 milyar dolara ulaştığını hatırlatan Güney, "Bu kaynak, yalnızca finansal büyüklüğü ifade etmiyor. Bu kaynak; ihracat yapan firmalarımızın yeni pazarlara açılmasını, yüksek katma değerli üretimin finansmanını ve Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesini destekleyen uzun vadeli bir kalkınma yatırımını temsil ediyor. Sürdürülebilirlik bağlantılı yapısıyla öne çıkan bu işlem de yeşil dönüşümü, KOBİ'leri ve kapsayıcı ihracatı önceleyen finansman yaklaşımımızın önemli bir parçasıdır. Türk Eximbank olarak uluslararası piyasalardan sağladığımız kaynakları ihracatçılarımızın rekabet gücünü artıracak şekilde ekonomimize kazandırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk Eximbank'tan 830 Milyon Dolarlık Başarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güpegündüz genç kadına yaptıklarına bakın Gözü dönmüş saldırgan her yerde aranıyor Güpegündüz genç kadına yaptıklarına bakın! Gözü dönmüş saldırgan her yerde aranıyor
Küçükçekmece’de kasklı saldırgan pusu kurup kurşun yağdırdı: Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırıldı Küçükçekmece'de kasklı saldırgan pusu kurup kurşun yağdırdı: Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırıldı
Trabzon’da denize giren adam boğuldu Trabzon'da denize giren adam boğuldu
Saadet lideri Arıkan’dan NATO Zirvesi tepkisi: Memleketi sıkıyönetime mi hazırlıyorsunuz Saadet lideri Arıkan'dan NATO Zirvesi tepkisi: Memleketi sıkıyönetime mi hazırlıyorsunuz?
Kayıp iki arkadaştan kahreden haber Cesetleri 2 saatlik çalışma ile çıkarıldı Kayıp iki arkadaştan kahreden haber! Cesetleri 2 saatlik çalışma ile çıkarıldı
Müziğin sesini kısmalarını istedi, ortalık bir anda karıştı Müziğin sesini kısmalarını istedi, ortalık bir anda karıştı
İstanbul’da havai fişek, meşale, patlayıcı ve yanıcı madde satışı yasaklandı İstanbul'da havai fişek, meşale, patlayıcı ve yanıcı madde satışı yasaklandı

09:51
Icardi depremi Arjantinli yıldız pişman oldu ama iş işten geçti
Icardi depremi! Arjantinli yıldız pişman oldu ama iş işten geçti
09:39
Rusya Kiev’i vurdu 10 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi yaralandı
Rusya Kiev'i vurdu! 10 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi yaralandı
09:36
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’nin yıldızını alıyor 5 ay önce sözleşme uzatmıştı
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin yıldızını alıyor! 5 ay önce sözleşme uzatmıştı
09:29
Dünya Kupası’ndan elenmesi değil, canlı yayında aldığı haber yıktı
Dünya Kupası'ndan elenmesi değil, canlı yayında aldığı haber yıktı
09:23
Tacizci kadından yeni görüntü Öpmek istediği yıkamacı su sıkarak uzaklaştırmış
Tacizci kadından yeni görüntü! Öpmek istediği yıkamacı su sıkarak uzaklaştırmış
08:52
Ankara Valiliği’nden NATO tedbirleri Bu araçların şehre girişi yasaklandı
Ankara Valiliği'nden NATO tedbirleri! Bu araçların şehre girişi yasaklandı
08:33
Cep telefonlarında yeni dönem Değişiklik bugün yürürlüğe girdi
Cep telefonlarında yeni dönem! Değişiklik bugün yürürlüğe girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2026 10:43:18. #7.12#
SON DAKİKA: Türk Eximbank'tan 830 Milyon Dolarlık Başarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.