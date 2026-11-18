Türk Eximbank, Tokyo'da düzenlenen Berne Union Yıllık Toplantısı kapsamında, Japonya'nın resmi ihracat destek kuruluşlarından Nippon İhracat ve Yatırım Sigortası Kurumu (NEXI) ile reasürans anlaşması imzaladı.

Türk Eximbank, Japonya'nın başkenti Tokyo'da 16-19 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenen Berne Union Yıllık Toplantısı kapsamında, Japonya'nın resmi ihracat destek kuruluşlarından Nippon İhracat ve Yatırım Sigortası Kurumu (NEXI) ile reasürans anlaşması imzaladı.

Bu anlaşmayla birlikte Türk Eximbank'ın uluslararası reasürans iş birliği ağı daha da genişledi. ABD, Birleşik Krallık, Fransa, Danimarka, Avusturya, İsveç, Macaristan, Polonya, Katar, Finlandiya, İtalya, İspanya, Almanya ve Kazakistan'ın yanı sıra çok taraflı kuruluş Dhaman ile imzalanan anlaşmaların ardından, Türk Eximbank'ın reasürans anlaşması imzaladığı yabancı kuruluş sayısı 16'ya ulaştı.

İki kurum arasında 2017 yılında imzalanan ve Türkiye, Japonya ile üçüncü ülkelerde potansiyel projelerin geliştirilmesi, reasürans başta olmak üzere iş birliği imkanlarının değerlendirilmesini öngören Mutabakat Zaptı temelinde hayata geçirilen anlaşma, Türk ve Japon firmalarının üçüncü ülkelerdeki ihracat faaliyetlerine daha etkin ve kapsamlı finansal destek sunulmasını amaçlıyor.

Anlaşma kapsamında oluşturulan iş birliği mekanizması sayesinde Türk Eximbank ve NEXI, Türk ve Japon firmalarının üçüncü ülkelerde üstlenecekleri projelere tek bir başvuru noktası üzerinden ortak destek sağlayabilecek. Böylece iki ülke firmalarının uluslararası projelerdeki iş birliği imkanlarının artırılması ve küresel pazarlardaki rekabet güçlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Türk Eximbank ile NEXI arasındaki kurumsal iş birliğini yeni bir boyuta taşıyan anlaşmanın, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine de katkı sağlaması bekleniyor.