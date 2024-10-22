Türk Eximbank ve QDB Arasında İşbirliği

Ekonomi

Türk Eximbank ile Katar'ın resmi ihracat desteklerinin sağlanması görevini de yürüten ulusal kalkınma bankası Qatar Development Bank (QDB) arasında, sigorta-garanti ve reasürans işlemlerine yönelik işbirliği anlaşması imzalandı.

Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre, işbirliği anlaşması, Hamburg'da düzenlenen Berne Union Yıllık Toplantısı sırasında gerçekleştirildi.

İşbirliği anlaşmasıyla Türkiye ve Katar'da yerleşik firmaların üçüncü ülkelerde birlikte gerçekleştirecekleri projeler kapsamında kendi ülkelerinden yapacakları mal ve/veya hizmet ihracatına, Türk Eximbank ve QDB tarafından kredi-sigorta ve garanti sağlanması amaçlanıyor.

Anlaşma ile işlem bazında belirlenecek lider ihracat destek kuruluşunun güvencesi altında konvansiyonel finansman olanaklarının yanı sıra faizsiz bankacılık prensiplerine uygun finansman imkanlarının sunulması da öngörülüyor.

Anlaşmanın, firmaların üçüncü ülkelerde ortaklaşa gerçekleştirecekleri işlemlerde ilave finansman kaynaklarına erişimlerinin artırılarak daha rekabetçi olmalarına katkı sağlaması hedefleniyor.

Türk Eximbank'ın, QDB'nin yanı sıra ABD, Birleşik Krallık, Fransa, Danimarka, Avusturya, İsveç, Macaristan ve Polonya'nın ihracat kredi kuruluşlarıyla imzaladığı reasürans anlaşmaları bulunuyor.

Ayrıca banka, diğer ihracat kredi kuruluşları, bölgesel/çok uluslu finans kurumları ve bankalar ile benzer stratejik ortaklıklar kurmaya yönelik müzakerelerini de sürdürüyor.