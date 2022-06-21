Türk firmaları Afrika Ticaret Haftası fuarına katılım gösterdi - Son Dakika
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Türk firmaları Afrika Ticaret Haftası fuarına katılım gösterdi

21.06.2022 17:32
Türk firmaları Afrika Ticaret Haftası fuarına katılım gösterdi

Türk firmaları, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde düzenlenen Afrika Ticaret Haftası etkinliğine katıldı.

Türk firmaları, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde düzenlenen Afrika Ticaret Haftası etkinliğine katıldı.

Johannesburg kentindeki Gallacher Kongre Merkezi'nde 19- 21 Haziran'da düzenlenen ve ülkenin önde gelen ticaret fuarlarından Güney Afrika Uluslararası Ticaret Fuarı (SAITEX) ile Afrika'nın 7 Büyüğü Fuarı ve HALAL Uluslararası Ticaret Fuarı'na ev sahipliği yapan etkinlikte bu yıl 4 Türk firması stant açtı.

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Ayşegül Kandaş da etkinliği ziyaret etti.

Büyükelçi Kandaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya genelinde 25 ülkeden 150 firmanın stant açtığı ve yaklaşık 5 bin kişi tarafından ziyaret edilen Africa Ticaret Haftası Fuarı'nın; Afrika'nın 7 Büyüğü, SAITEX ve HALAL Uluslararası Ticaret Fuarı olmak üzere her yıl gıda, kozmetik, tekstil, hırdavat gibi sektörlerden 3 farklı fuarı içerisinde barındırdığına ve katılımcılara bölgede yeni fırsatlar ve ortaklıklar geliştirmek açısından cazip fırsatlar sunduğuna değindi.

Kandaş, bu yıl fuara ulusal düzeyde katılım sağlanamadığını ancak temizlik ürünleri ve mutfak eşyaları sektöründe faaliyet gösteren Parex, Vindex, Solmazer ve doğal bitki ve baharat alanında faaliyet gösteren Arı Susam isimli Türk firmalarının bu etkinlikte bireysel olarak stant açtığını belirtti.

Türk iş dünyasının Güney Afrika'ya duyduğu yoğun ilgiye dikkati çeken Kandaş, gelecek yıllarda Türkiye'nin bu tür fuarlarda ulusal düzeyde katılım ile temsil edilmesinin, Türkiye'nin Güney Afrika Cumhuriyeti ve diğer Sahra-altı Afrika ülkeleri ile ticaretine önemli katkılar sağlayabileceğini belirtti.

Parex firmasının İhracat Direktörü Cahit Filik, Türkiye'de temizlik ürünleri sektörünün öncü firmalarından biri olarak, ürünlerini Afrikalı tüketicilerle buluşturmak için Güney Afrika bölgesinin en önemli tüketici fuarlarından SAITEX'e katılım gösterdiklerini belirtti.

Firma olarak Afrika pazarında genişlemeyi hedeflediklerini aktaran Filik, fuarla Güney Afrika ve çevre ülkelerden çeşitli market zincirleriyle tanışma fırsatı bularak ikili görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti. Filik, "Büyük ihtimalle önümüzdeki aylarda Güney Afrika marketlerindeki raflarda yerimizi almış olacağız." dedi.

Vindex firmasının İhracat Direktörü Samet Yılmaz ise Güney Afrika bölgesindeki pazar arayışı kapsamında katıldıkları bu fuarda kendi ürünlerini Güney Afrikalılarla buluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Yılmaz, bu fuara Güney Afrika'nın yanı sıra Botsvana, Zimbabve, Zambiya gibi çevre ülkelerden de potansiyel müşterilerin katılım gösterdiğine dikkati çekerek, bu vesileyle bölge ülkelere ulaşabilmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Afrika'nın 7 Büyüğü fuarında stant açan Arı Susam Lojistik ve İhracat Operasyon Direktörü Begüm Özsoy da, firma olarak ilk defa katıldıkları bu fuarda, pazarın nabzını tutmaya çalıştıklarını söyledi.

Özsoy, şimdiye kadar ziyaretçilerden yoğun talep gördüklerini, bu fuardan aldıkları verimden memnun olduklarını ifade etti.

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Kaynak: AA

Güney Afrika, Türkiye, Afrika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk firmaları Afrika Ticaret Haftası fuarına katılım gösterdi - Son Dakika

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