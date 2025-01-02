Türk Firmaları Suriye\'de Inşaat Fuarına Hazırlanıyor

Ekonomi

Türk inşaat sektörünün önde gelen firmaları, mayıs ayında düzenlenecek Suriye'nin önemli inşaat fuarı olan SURİYE BUILDEX ile ülkeye ilk atılımı gerçekleştirecek.

Suriye'nin yeniden inşası kapsamında sayısız inşaat projesi beklenirken, Türk inşaat sektörünün önde gelen firmaları, Suriye'nin köklü ve büyük fuarlarından olan SURİYE BUILDEX ile ülkeye geçiş koridoru açtı. Pyramids Grup Fuarcılık organizatörlüğünde gerçekleşecek fuar, 27-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında Şam Uluslararası Fuar Alanı'nda kapılarını açacak. Fuarın basın toplantısında ise Türk inşaat firmalarına çağrı yapıldı. Suriyeli basın yetkilileri, inşaat firmaları ve otoritelerinin katılımı ile gerçekleşen toplantıda, ülkenin ileriye yönelik yatırım ve yeniden yapılanma hedefleri kapsamında Türk firmalarına büyük bir rol ve pay düştüğü belirtilirken, Suriye'deki inşaat sektörü paydaşları, Türk inşaat firmalarını Suriye'ye davet etti.

22'nci defa düzenlenecek Suriye'nin inşaat fuarı SURİYE BUILDEX'e 450'nin üzerinde stantlı firma katılımı beklenirken, bu firmalardan 100'ünün Türk firmalarının olduğu kaydedildi. Orta Doğu'nun en büyük yapı-inşaat fuarlarından biri olan fuara ayrıca 25 binin üzerinde profesyonel ziyaretçi bekleniyor.

Fuarın, bölgesel işbirliklerini arttırması ve ticari ilişkilere ivme kazandırması bekleniyor. - İSTANBUL