Türk Girişimcilerden Yapay Zeka ile İç Mimari Uygulaması

Türk girişimciler, kat planını uygun ve satın alınabilir ürünlerle döşeyerek üç boyutlu gezilebilir evler sunan uygulamalarıyla yurt dışına açılmayı hedefliyor.

Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu olan Barış Bal, ortağı Arda Kaya'nın 3 sene önce yeni taşındığı evde mimari dekorasyon ihtiyacı olduğunu ancak ücretlerin belirli fiyat skalası üzerinde olması nedeniyle ev yerleştirme ve dekorasyon konusunda yazılım arayışına girdiklerini söyledi.

Bu alanla ilgili bir ürünün geliştirilmediğini fark eden ikili, hızla çalışmalara başladı. Bu kapsamda Bal ve Kaya tarafından yapay zeka algoritması kullanılarak hayata geçirilen "tam otomatik iç mimari tasarım uygulaması", elle çizilen daire planını saniyeler içerisinde kullanıcıların isteği doğrultusunda iç mimari plan dahilinde göstermeye yarıyor.

Barış Bal, uygulamaya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, tam otomatik iç mimari tasarım görüntüleme uygulamasını toplamda 3 yıllık süreçte 6 kişilik ekiple hayata geçirdiklerini anlattı.

Tasarladıkları yerli algoritmayla sadece görsel üreten diğer yapay zeka algoritma modellerinden farklı olarak gerçek yaşam alanları için tam otomatik iç mimari tasarımlar oluşturduklarını aktaran Bal, bu algoritmanın gerçek kat planlarını saniyeler içinde kullanıcının tercihlerine uygun ve satın alınabilir ürünlerle döşeyerek üç boyutlu gezilebilir evler sunduğunu kaydetti.

Bal, "Bu algoritma kullanıcılara evlerinde görecek şekilde seçecekleri ürünleri iç mimari plan dahilinde göstermeye yarıyor. Bunu yaparken tamamen yapay zeka otomasyonu kullanılıyor ve insan gücü gerektirmiyor." dedi.

"Yurt dışında önümüzdeki aydan itibaren satışı hedefliyoruz"

Bu ürünü Türkiye'de geliştirebildiklerinden dolayı çok mutlu ve gururlu olduklarını dile getiren Bal, hedeflere ilişkin şunları paylaştı:

"Tam otomatik iç mimari tasarım görüntüleme uygulamasını yüzde 100 yerli ve milli imkanlarla geliştirdik. Hem tüm çalışanlarımız hem yatırımcılarımız ve algoritmayı geliştirmeye yardımcı olan tüm mühendislerimiz Türk. Sadece Türkiye'ye bunu satmayı düşünmüyoruz. ABD ve İngiltere'de görüşmekte olduğumuz müşterilerimiz var ve çok yakında ülkemizden çıkan bu fikrin satışına, fikir ihracatına başlayacağız. Yurt içinde satışlarımız başladı. Yurt dışında önümüzdeki aydan itibaren satışı hedefliyoruz."

Bal, ABD ve İngiltere'nin iç mimari otomasyonu ve ev perakendesi tarafında çok gelişmiş pazarlar olduğuna işaret ederek, bu yüzden buralara açılmak istediklerini ifade etti.

Geliştirdikleri uygulamayla ABD Patent Ofisi'nde geçen yıl yayımlanmış patentleri olduğuna dikkati çeken Bal, "Şu an ürünümüz kullanılabilecek kapasiteye geldi ama gelişmeye sürekli devam edeceğiz. Amacımız, Türk şirketi olarak bu alanda sağladığımız öncü başarıyı devam ettirmek." diye konuştu.

Türkiye'de mağaza ve online satış kanallarına destek verdiklerini bildiren Bal, toplamda 4 firmayla bu uygulamanın çalışmasına başladıklarını söyledi.

Bal, algoritmanın çalışma şeklini şöyle anlattı:

"Bir dairenin kat planını alarak iç mimari prensipler doğrultusunda önce kullanım alanlarını belirliyor ve bu kullanım alanları doğrultusunda eşya yerleşimlerini, dekorasyon yerleşimlerini yapıyor. Tüketiciler, ev sahipleri, bunu aslında tıpkı iç mimarın elinden çıkmış gibi saniyeler içerisinde iç mimari tasarım olarak görüyor. Aslında bu projeyle amacımız, iç mimariyi demokratikleştirmek. Yani aslında toplumun yüzde 1-2'sine ait olan iç mimari alanını toplumun tamamına yayabilmek çünkü herkesin stil yaşam alanına sahip olduğunu düşünüyoruz."

Yapay zeka algoritmasıyla geliştirdikleri uygulamayla Türkiye İş Bankasının 100. Yıl Girişim Sermayesi Fonu'ndan aldıklarını belirten Bal, projelerinin şu an TÜBİTAK'ta da değerlendirme aşamasında olduğunu kaydetti.