Asgari ücret hakkında "Kırmızı çizgimiz" diyerek rakam veren Ergün Atalay'dan gelen tepkilere cevap

Aralık ayına girilmesiyle asgari ücrette zam pazarlığında maraton da başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 7 Aralık'ta, ikinci toplantısını ise 14 Aralık'ta gerçekleştirecek. Milyonlar çıkacak kararı heyecanla beklerken, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay TRT Haber'de asgari ücrete dair değerlendirmelerde bulunarak 2023 yılında geçerli olacak asgari ücrete ilişkin işçi kesiminin beklentisini açıkladı.

"İŞÇİNİN KIRMIZI ÇİZGİSİ 7 BİN 785 TL"

Hükümet kanadı ve işveren temsilcileriyle bir uzlaşı halinde süreci ilerletmek istediklerini söyleyen Atalay, asgari ücretin en düşük 7 bin 785 lira olması gerektiğini belirtti. Atalay, "Bunun altında bir rakamı kabul etmemiz mümkün değil. Bu rakam kırmızı çizgi. Bu rakamın altında bir konuyla ilgili masada olmayız" dedi.

TEPKİ ÇEKİNCE YENİ AÇIKLAMA GELDİ

Atalay'ın 7.785 lirayı asgari ücret görüşmesinde "kırmızı çizgileri" olarak göstermesi vatandaşların tepkisini çekti. Konu sosyal medyada da gündem oldu. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Sözcü'ye yaptığı son açıklamada "Açlık sınırını sanki asgari ücret olarak kabul etmişiz gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldı. Ben pazarlık masasında bana sorulduğunda, açlık sınırı ortada ben bunun üzerini konuşacağım demek istedim. Bugüne kadar açlık sınırının altında zam aldığımız da oldu. Ama tabanın isteği bu yöndeydi" ifadelerini kullandı.

"EMEKÇİLERİMİZİN İÇİ RAHAT OLSUN"

Atalay açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Ben de bu soruya karşılık olarak bunu kesinlikle kabul etmeyeceğimizi, zaten onun bir açlık sınır olduğunu, bu tutarın üzerinde gelecek teklifleri görüşebileceğimizi söyledim. Yayını izleyenler benim ne demek istediğimi çok daha iyi anlarlar. Emekçilerimiz rahat olsun, biz verilmesi gereken mücadeleyi en iyi şekilde vereceğiz."