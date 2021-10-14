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Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak - Son Dakika

Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak

14.10.2021 14:43

Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayı itibarıyla 2022'de geçerli olacak asgari ücret belirleme görüşmelerine başlayacak. Binlerce kişinin merakla beklediği zam pazarlığı öncesinde Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan kritik bir açıklama geldi. Atalay, "45 yıldır asgari ücret belirleniyor bu yıl 45 yıla bedel bir yıl olacak" sözlerine yer verdi.

2022'de asgari ücretin ne kadar olacağı sorusunun yanıtı merakla beklenirken, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan önemli bir açıklama geldi.

GÖRÜŞMELERE YÖNELİK KRİTİK MESAJ

Atalay, TİSK tarafından İstanbul'da düzenlenen Ortak Paylaşım Platformunda yaptığı konuşmada, aralık ayında başlaması beklenen 2022 asgari ücret belirleme görüşmelerine yönelik kritik bir mesaj verdi.

Türk-İş Başkanı Atalay'dan 2022 asgari ücretiyle ilgili açıklama: 45 yıla bedel bir yıl olacak
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay.

"İŞÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEK BİR ANLAŞMA"

"45 yıldır asgari ücret belirleniyor bu yıl 45 yıla bedel bir yıl olacak" diyen Atalay, işçilerin kabul edebileceği bir seviyeye ulaşılması gerektiğini, "işçinin yüzünü güldürecek" bir anlaşmayı imzalamaya hazır olduklarını söyledi.

"ALIN BU PARAYI SİZ GEÇİNİN, NASIL GEÇİNECEKSİNİZ?"

Dünya gazetesinde yer alan habere göre Atalay, asgari ücrette artışlar gündeme geldiğinde "Batarız" denildiğini, asgari ücret seviyesine göre ayarlanan bazı kamu kararlarının etkisinin gündeme getirildiğini belirterek, "Biz de diyoruz ki alın bu parayı siz geçinin. Nasıl geçineceksiniz." diye konuştu.

Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak

Asgari Ücret, İstanbul, Türk İş, Tisk, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak - Son Dakika Ekonomi


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