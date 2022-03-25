Türk kozmetik sektörü Macaristan'da Avrupalı firmalarla bir araya geldi - Son Dakika
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Türk kozmetik sektörü Macaristan'da Avrupalı firmalarla bir araya geldi

25.03.2022 15:51
Türk kozmetik sektörü Macaristan'da Avrupalı firmalarla bir araya geldi

Kozmetik sektöründe faaliyet gösteren 15 Türk firması, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yabancı alıcılarla bir araya geldi.

Kozmetik sektöründe faaliyet gösteren 15 Türk firması, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yabancı alıcılarla bir araya geldi.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İKMİB) açıklamasına göre, birlik tarafından Budapeşte'de kozmetik sektörüne yönelik "sektörel ticaret heyeti" programı gerçekleştirildi.

İKMİB tarafından kozmetik sektörü ihracatının artırılması amacıyla düzenlenen ticaret heyetine, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Kimya Ürünleri ve Özel İhracat Dairesi Başkanı Murat Ertekin, Türkiye'nin Budapeşte ticaret müşavirleri Ayşe Başak Araslı Akyol ve Meral Şengül ile kozmetik sektöründe faaliyet gösteren 15 Türk firması katıldı.

Üç gün süren etkinlikte Türk firmalar, 17 farklı ülkeden 29 yabancı şirket temsilcisi ile bir araya geldi. Yeni iş birliği fırsatlarının ele alındığı etkinlikte 298 ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi.

İkili iş görüşmelerinde, Birleşik Krallık, Almanya, Litvanya, Hollanda, Sırbistan, Azerbaycan, Norveç, Polonya, Letonya, Romanya, Bosna Hersek, Macaristan, Fransa, Çekya, İspanya, Hırvatistan ve Rusya olmak üzere 17 Avrupa ülkesinden gelen satın almacılar ve tedarikçiler ile Türk firmaları bir araya geldi.

"Yeni iş birlikleri kurulması yönünde büyük faydası var"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, üye firmalarının dünya pazarına açılmalarını sağlamak ve ihracatın artması amacıyla çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiklerini anlattı.

Kozmetik sektörüne yönelik düzenledikleri sektörel ticaret heyeti organizasyonunda 298 ikili iş görüşmesi gerçekleştirildiğine değinen Pelister, "Sektörel ticaret heyeti, Ur-Ge projesi gibi organizasyonlarımızın yeni iş birlikleri kurulması yönünde büyük faydası olduğuna inanıyoruz. Yeni bağlantılar sektörün ihracat artışına da katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Türk kozmetik sektörü Macaristan'da Avrupalı firmalarla bir araya geldi

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Macaristan, İhracat, Türkiye, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türk kozmetik sektörü Macaristan'da Avrupalı firmalarla bir araya geldi - Son Dakika


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