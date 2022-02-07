Üye Girişi
Türk özel sektörünün çatı kuruluşu TOBB 70 yaşında - Son Dakika

Türk özel sektörünün çatı kuruluşu TOBB 70 yaşında

07.02.2022 12:44
Türk özel sektörünün çatı kuruluşu TOBB 70 yaşında

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Birliğin 70 yıllık süreç içerisinde yerel bir kurumdan küresel bir aktöre dönüştüğünü belirterek, "70 yıl sonra aynı ruh, aynı heyecanla güçlü Türkiye ve güçlü ekonomi için çalışmaya devam ediyoruz.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Birliğin 70 yıllık süreç içerisinde yerel bir kurumdan küresel bir aktöre dönüştüğünü belirterek, "70 yıl sonra aynı ruh, aynı heyecanla güçlü Türkiye ve güçlü ekonomi için çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, yazılı açıklamasında, 70 yılda büyük aşamalar kaydeden TOBB'un, örnek gösterilen bir noktaya ulaştığına işaret etti.

15 Mart 1950'de kuruluş kanunu yürürlüğe giren, 6 Şubat 1952'de ilk genel kurulunu yapan TOBB'un, 7 Şubat 1952'de organ seçimlerini tamamlayarak fiilen hayata geçtiğini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, "TOBB, 70 yılda yerel bir kurumdan küresel bir aktöre dönüştü. 365 oda ve borsası, 65 sektör meclisi ile ülkemiz iş dünyasının tamamını hem coğrafi hem de sektörel anlamda bir araya topladı. Atlantik ile Pasifik arasındaki tüm özel sektör kurumlarının yönetimine seçildi ve Türk özel sektörünün hak ve hukukunu uluslararası düzeyde savunan bir konuma gelindi." değerlendirmesinde bulundu.

"Dünyada örnek gösterilen bir seviyeye ulaşıldı"

Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak Türkiye'nin otomobil üretme hayalini gerçekleştirmek için öncülük yaptıklarına dikkati çekerek, "TOGG yatırımcılarını bir araya getiren, yurt içinde mesleki eğitimden kara gümrük kapılarının modernizasyonuna, Kredi Garanti Fonu'ndan Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezleri'ne, lisanslı depolardan Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nın kurulmasına, yurt dışında Türkiye Ticaret Merkezi açılmasına kadar çok geniş bir yelpazede özel sektöre hizmetler sunan, işlerini kolaylaştıran, oda-borsa sisteminin dünyada örnek gösterildiği bir seviyeye ulaşıldı." ifadesini kullandı.

TOBB'un sonuç odaklı çalışmalarıyla sadece sorunları tespit edip dile getirmekle yetinmediğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Birliğin, bunlara kalıcı çözümler önerdiğini ve hayata geçmesini sağladığını da aktardı.

Hisarcıklıoğlu, TOBB'un tarihi boyunca camiaya önemli katkılarda bulunanlara da teşekkürlerini ileterek, şunları kaydetti:

"Kurucularımızı ve emeği geçenleri saygıyla ve minnetle anıyorum. Geçmişten bugüne, ilk başkanımız rahmetli Üzeyir Avunduk başta olmak üzere, emek vererek TOBB'un bugünkü konumuna gelmesinde katkısı olan herkesi yürekten kutluyor, ahirete irtihal etmiş olanları rahmetle yad ediyorum. 70 yıl sonra aynı ruh, aynı heyecanla güçlü Türkiye ve güçlü ekonomi için çalışmaya devam ediyoruz."

YORUMLAR
500

Ekonomi, Türkiye, Mart, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türk özel sektörünün çatı kuruluşu TOBB 70 yaşında - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
12:42 Bir cinayetin perde arkası: Büyükçekmece'deki kazı, Narcos Türkiye senaryosu gibi!
12:35 Korkunç kaza Ankara'da yaşandı! Yük treni otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
12:32 Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu geçici olarak görevden alındı
12:19 "Kralların yiyeceği" olarak biliniyor! Trüf mantarının kilosu 2.800 TL'den satılıyor
12:18 Son anda kurtarıldı! Sevgilisiyle kavga eden genç, göle atladı
12:16 Pandemi döneminin gelin arabası böyle olur! "Ne Sinovac, Ne Biontech, Sana Vuruldum Birtech"
11:52 Yeni Malatyaspor, teknik direktör Marius Sumudica'nın görevine son verdi
11:51 Meclis Başkanı'ndan, Erdoğan'ın aday olamayacağı iddialarıyla ilgili yanıt: Böyle bir sorun yok
11:49 Ali Atay, ihanet iddialarından sonra Twitter'da gündem oldu
11:47 7 Şubat Pazartesi altının gramı 790 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 13:00:17. #1.13#
SON DAKİKA: Türk özel sektörünün çatı kuruluşu TOBB 70 yaşında - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement